Muzinich & Co. lance son premier ETF européen, le UCITS Muzinich AAA CLO ETF dédié aux stratégies de loans (crédit) , de CLO (dettes titrisées) et des stratégies investment grade à courte duration.

Cet ETF, lancé sur la plateforme Waystone, est conçu pour offrir aux investisseurs un coupon de qualité investment grade avec une position prudente, grâce à une exposition à des obligations CLO notées AAA. Grâce à ses coupons à taux variable et à une duration quasi nulle, la stratégie vise à « générer un revenu résilient supérieur à celui des marchés monétaires ou des obligations d’État à court terme, tout en limitant la sensibilité aux mouvements des taux », selon un communiqué. Le portefeuille sera géré activement.

La cotation initiale se fera sur Xetra à Francfort et le TER est de 25 points de base. L’ETF Muzinich AAA CLO UCITS sera disponible au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et à Singapour.