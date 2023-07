Muzinich & Co : il est possible que les taux à long terme aient atteint leur maximum

(AOF) - Michael McEachern, co-responsable des marchés publics chez Muzinich & Co juge possible que les taux à long terme aient atteint leur maximum, tant aux États-Unis qu'au niveau mondial. Compte tenu qu’il est difficile de le prédire, il a adopté une approche de type "barbell" en ce qui concerne son exposition à la duration. Dans l'ensemble, le gestionnaire d’actifs a augmenté la duration en surpondérant les obligations de qualité élevée à longue échéance, bien qu’il ait récemment déplacé une partie de sa exposition à la duration vers la tranche de maturité de 7 à 10 ans.

