Les deux fonds sont classés comme produits financiers relevant de l'article 8 du règlement européen sur les informations financières durables (SFDR) et bénéficient du scoring ESG propriétaire de la société, qui évalue les critères extra-financiers des entreprises.

Muzinich a levé plus de 1,5 milliard d'euros en Europe à travers ses deux précédents millésimes.

(AOF) - Muzinich & Co. annonce le closing final de son fonds Muzinich Asia Pacific Private Debt I Fund à hauteur de 500 millions de dollars ainsi que le premier closing de son fonds Muzinich Pan European Private Debt III Fund à 132 millions d'euros. Le fonds Asia Pacific Private Debt Fund a pour objectif de fournir des solutions de financement flexibles aux PME-ETI dans la région Asie-Pacifique. Le fonds Pan European Private Debt Fund est le troisième fonds de la société de gestion à investir au sein de PME-ETIS en Europe et au Royaume-Uni.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.