Mutares: l'UE autorise l'acquisition de Buderus Edelstahl information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Buderus Edelstahl par Mutares SE & Co. KGaA, toutes deux établies en Allemagne.



L'opération concerne principalement le marché de la fabrication et de la fourniture de pièces forgées en matrice fermée.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu de la position de marché combinée limitée des entreprises résultant de l'opération proposée.





