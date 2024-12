Mutares: finalise l'achat de VR Road Logistics Business information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Mutares SE & Co. KGaA annonce avoir finalisé l'acquisition de VR Road Logistics Business auprès du groupe public VR Group.



Cette société devient une nouvelle plateforme d'investissement en Finlande, renforçant le segment Goods & Services de Mutares.



Spécialisée dans le transport routier pour les secteurs industriels, notamment la foresterie, les métaux, la construction et les mines, elle a réalisé environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.







Valeurs associées MUTARES 24,00 EUR XETRA -1,64%