Mutares: en négociations exclusives pour l'achat de TeamTex

(CercleFinance.com) - Mutares SE & Co. annonce avoir entamé des négociations exclusives avec Nania Développement pour acquérir 80% de TeamTex Management et de ses filiales ('TeamTex') auprès de Nania Développement et de Crédit Mutuel Equity.



TeamTex fabrique des sièges auto (et accessoires) pour enfants grâce à ses capacités de moulage par injection plastique et de moulage par soufflage.



Basée en France, à Charvieu-Chavagneux, TeamTex emploie près de 250 employés, avec une capacité de fabrication de plus de 17 000 unités par jour. Présenté comme leader de son secteur, TeamTex a généré un chiffre d'affaires de près de 80 millions d'euros en 2022.



Attendue au 4e trimestre 2023, cette acquisition renforcerait le segment Retail & Food de Mutares. Sa finalisation dépend encore d'accords définitifs entre les parties.



' Je suis convaincu que [TeamTex] a un fort potentiel de croissance grâce à sa position solide sur le marché français et au développement de nouveaux produits conformes aux nouvelles normes et directives de sécurité', a commenté Johannes Laumann, CIO de Mutares.







