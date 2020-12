Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mustier sur le départ, UniCredit flanche en Bourse Reuters • 01/12/2020 à 13:56









MUSTIER SUR LE DÉPART, UNICREDIT FLANCHE EN BOURSE par Valentina Za MILAN (Reuters) - L'annonce soudaine du prochain départ de Jean-Pierre Mustier fait chuter le titre UniCredit mardi à la Bourse de Milan, les investisseurs craignant de voir la banque italienne se lancer dans un périlleux projet d'acquisition de la fragile Banca Monte dei Paschi (MPS). Le banquier français, respecté dans les milieux financiers italiens pour ses quatre années à la tête d'UniCredit, a annoncé lundi soir qu'il quitterait son poste d'administrateur délégué au terme de son mandat actuel en avril en raison de ses désaccords stratégiques avec le conseil d'administration. Agé de 59 ans, l'ancien de Société Générale a exclu des opérations de fusion-acquisition, préférant rester à l'écart du mouvement de consolidation à l'oeuvre dans un secteur bancaire italien fragmenté, au profit d'une augmentation de la rémunération des actionnaires. Le gouvernement italien cherche un acquéreur pour MPS, que l'Etat a sauvé en 2017, et des sources rapportent qu'il a identifié UniCredit comme le repreneur idéal. Pier Carlo Padoan, qui doit prendre la présidence du conseil d'UniCredit, est précisément l'architecte du sauvetage de Monte dei Paschi en tant que ministre de l'Economie à l'époque. Jean-Pierre Mustier, selon lequel les rapprochements "ne sont pas la panacée" pour le secteur bancaire, n'a pas caché ses réticences à l'idée de reprendre un établissement non rentable devenu depuis des années le symbole des difficultés des banques italiennes. Dans ses discussions avec les autorités italiennes, il a fixé des conditions strictes à un éventuel mariage entre UniCredit et Monte dei Paschi, ont dit des sources. "UN COSTUME BIEN GRAND À ENFILER" "Mustier a été un fervent partisan de la stratégie de la rentabilité du capital plutôt que du M&A", écrit Citi, selon lequel son départ va être interprété par les investisseurs comme "un facteur de risque de premier ordre pour le rôle d'UniCredit dans la consolidation italienne, aux dépens de la rentabilité des capitaux propres et du profil de risque." L'action UniCredit cédait 7,45% à 8 euros en fin de matinée, après avoir perdu jusqu'à 8%, alors que le titre MPS grimpait de 3,87%. Au-delà du différend sur Monte dei Paschi, Jean-Pierre Mustier a aussi dû affronter un mécontentement grandissant quant à la performance d'UniCredit en Bourse. A son arrivée à la tête de la banque en juillet 2016, l'action cotait aux alentours de 10,50 euros. Elle s'échangeait entre 12 et 13 euros en début d'année, avant la crise sanitaire du coronavirus, après être montée à 18 euros en 2018. La pandémie a en outre mis à mal sa stratégie de rémunération des actionnaires avec l'interdiction de verser un dividende imposée aux banques de la zone euro cette année. Accentuant la pression sur les épaules de Jean-Pierre Mustier, UniCredit a en outre dû céder au cours de l'été son statut de première banque d'Italie à Intesa Sanpaolo avec le rachat d'UBI par cette dernière. Pour JPMorgan, le successeur du Français va avoir "un costume bien grand à enfiler étant donné le puissant bilan de Mustier en termes de gestion des coûts et de réalisation des objectifs". Le futur administrateur délégué pourra toutefois s'appuyer sur le travail accompli par son prédécesseur, qui lui laissera une banque réorganisée et dotée d'un bilan solide, ajoute JPMorgan. Le prochain départ de Jean-Pierre Mustier alimente la vague actuelle de renouvellement à la tête des grandes banques européennes, qui a déjà concerné cette année Credit Suisse, UBS, ING, Commerzbank et Lloyds. (version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

