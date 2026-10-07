Musk se félicite du soutien allemand en faveur de la technologie d'aide à la conduite de Tesla, alors que le groupe cherche à obtenir l'autorisation de l'UE

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(Mises à jour avec les détails du dossier spécial de Reuters)

* Le ministre allemand des Transports déclare qu'il fera pression pour que le système soit homologué

* L'Allemagne s'accorde avec Tesla pour que le FSD puisse dépasser la limite de vitesse de 10 % au maximum

* Tesla propose de renommer le système « Tesla Assisted Driving », selon le ministre

par Marie Mannes et Miranda Murray

Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , s’est félicité mercredi du soutien apporté par l’Allemagne au système logiciel d’aide à la conduite du constructeur américain, alors qu’il cherche à obtenir une homologation à l’échelle européenne pour cette technologie dont les chercheurs en sécurité routière ont averti que celle-ci présentait des allégations de sécurité exagérées.

« Danke schön », a écrit Musk sur sa plateforme de réseaux sociaux X, en référence à la pression exercée par le ministre allemand des Transports, Steffen Bilger, en faveur de l’homologation de la technologie « Full Self-Driving » (conduite entièrement autonome) à travers l'Europe.

M. Bilger a déclaré mardi dans un communiqué qu’il plaidait en faveur d’une homologation rapide par l’UE après avoir discuté le mois dernier avec Tesla de nombreux détails techniques, ainsi que des questions de responsabilité.

Un article de Reuters publié mercredi détaillait comment Tesla a mené une campagne de pression pour obtenir l’homologation du FSD dans l’UE, en présentant les autorités de régulation de la sécurité comme des bureaucrates incompétents qui bloquent sa technologie capable de sauver des vies. Tesla a directement fait pression sur les régulateurs pour qu’ils assouplissent la rigueur des contrôles de sécurité, a soumis ses propres études avançant des affirmations audacieuses sur la réduction des accidents, et a utilisé les réseaux sociaux pour mobiliser les passionnés de Tesla afin qu’ils exigent des homologations rapides.

Mais le lobbying de Tesla repose sur des études de sécurité erronées qui ne permettent pas d’étayer les affirmations de l’entreprise en matière de sécurité auprès des autorités ou du public, selon sept chercheurs en sécurité routière qui ont examiné sa méthodologie pour Reuters. Les études européennes de l’entreprise n’examinent absolument pas les taux d’accidents ni les décès sur la route, mais utilisent plutôt certains comportements de conduite, tels que les freinages brusques ou l’utilisation du klaxon, comme indicateurs indirects.

Dans le cadre de ses discussions avec Tesla, l’Allemagne a convenu avec l’entreprise que le système pouvait légèrement dépasser la limite de vitesse maximale de 10 % au maximum – une approche que l’Allemagne soutiendra également dans le cadre du processus d’homologation européen, où les excès de vitesse sont devenus l’un des principaux points de discorde.

Les défenseurs de la sécurité et certains régulateurs estiment que l’utilisation par Tesla d’une fonction de « décalage de vitesse » , qui permet au système de rouler au-delà de la limite affichée, devrait être supprimée avant que l’homologation ne soit accordée.

M. Bilger a ajouté que Tesla avait également proposé de renommer le système « Tesla Assisted Driving » afin de répondre aux inquiétudes selon lesquelles son nom actuel serait quelque peu trompeur. Le système offre une assistance aux conducteurs, mais n’est pas entièrement autonome.

« Mon objectif est que les conducteurs de Tesla puissent profiter sans délai des avantages de la “conduite assistée” dans toute l’UE », a déclaré M. Bilger.

TESLA FAIT PRESSION POUR OBTENIR L'HOMOLOGATION DE L'UE

L’Allemagne est le dernier d’une poignée de pays européens, dont les Pays-Bas et la Belgique , à apporter son soutien à cette technologie.

Cependant, plusieurs pays de l’UE, dont la Suède et la France, ont exprimé leurs inquiétudes quant au dépassement des limites de vitesse par le FSD, et un vote de l’UE prévu pour octobre a été reporté au moins jusqu’en décembre, le temps que certains pays effectuent des tests supplémentaires .

La version du système spécifique à l’Europe, approuvée par les autorités de régulation néerlandaises plus tôt cette année, excluait certaines fonctionnalités disponibles aux États-Unis, notamment un réglage dit « Mad Max », mais conservait une fonction permettant de porter la vitesse maximale du véhicule jusqu’à 50 % au-dessus de la limite de vitesse détectée.

Tesla, dont la première usine européenne a été construite près de Berlin, a qualifié l’homologation du FSD d'élément clé pour stimuler ses ventes en Europe, où l’entreprise cherche à regagner des parts de marché face à la concurrence croissante des constructeurs chinois de véhicules électriques.