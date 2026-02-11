Musk réorganise xAI après la fusion de SpaceX et avant l'introduction en bourse de la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur la réorganisation dans les paragraphes 1 et 2, et des détails sur la réunion de l'entreprise dans les paragraphes 5 et 6)

Elon Musk a remanié la direction de sa startup d'intelligence artificielle xAI en prévision d'une introduction en bourse qui pourrait être l'une des plus importantes jamais réalisées, une semaine après avoir fusionné l'entreprise avec sa société de fusées SpaceX.

La réorganisation fait suite aux départs récents de plusieurs cofondateurs de cette entreprise d'intelligence artificielle créée il y a trois ans. Il ne reste plus que la moitié des 12 cofondateurs initiaux de la startup, ce qui soulève des questions quant à la stabilité de l'entreprise, alors que Musk s'efforce de concurrencer OpenAI et Google sur tous les fronts.

"xAI a été réorganisée il y a quelques jours pour améliorer la rapidité d'exécution", a posté Musk sur X mercredi, ajoutant que le mouvement "a malheureusement nécessité de se séparer de certaines personnes." Ces changements interviennent quelques jours après que les cofondateurs Tony Wu et Jimmy Ba ont annoncé dans des messages sur les réseaux sociaux qu'ils avaient démissionné de la société d'intelligence artificielle qu'ils avaient lancée avec M. Musk.

Lors d'une réunion de l'entreprise, M. Musk a présenté des projets visant à créer une entreprise d'IA à part entière, capable de rivaliser avec des modèles de langage, des systèmes de génération d'images et de vidéos et des outils de codage, alors que xAI cherche à rattraper ses rivaux. SpaceX se prépare à l'une des plus importantes introductions en bourse jamais réalisées. Elle a déclaré la semaine dernière qu'elle achèterait xAI pour créer une société d'une valeur de 1,25 billion de dollars et qu'elle prévoyait d'entrer en bourse dans le courant de l'année pour aider à financer les ambitions du milliardaire, qui souhaite installer des centres de données dans l'espace.

xAI a été réorganisée en quatre domaines d'application principaux, a déclaré Musk lors de la réunion publiée sur X.

Le cofondateur Guodong Zhang dirigera l'équipe Imagine de xAI, qui se concentre sur le multimédia, tandis que Toby Pohlen dirigera l'équipe Macrohard, qui dirige les efforts d'automatisation des processus de l'entreprise.