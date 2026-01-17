Musk réclame jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI et à Microsoft pour "gains injustifiés"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails de la nouvelle demande des défendeurs aux paragraphes 12-13) par Bipasha Dey

Elon Musk réclame jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI et Microsoft MSFT.O , arguant qu'il mérite les "gains injustifiés" qu'ils ont reçus grâce à son soutien précoce à la startup d'intelligence artificielle, selon un document déposé au tribunal vendredi. OpenAI a gagné entre 65,5 et 109,4 milliards de dollars grâce aux contributions de l'entrepreneur milliardaire lorsqu'il a cofondé OpenAI à partir de 2015, tandis que Microsoft a gagné entre 13,3 et 25,1 milliards de dollars, a déclaré M. Musk dans le dossier du tribunal fédéral avant son procès contre les deux sociétés.

OpenAI, Microsoft et les avocats de Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau. OpenAI a qualifié le procès de "sans fondement" et a déclaré qu'il faisait partie d'une campagne de "harcèlement" de la part de Musk. Un avocat de Microsoft a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que l'entreprise avait "aidé et encouragé" OpenAI.

Les deux entreprises ont contesté les demandes de dommages-intérêts de M. Musk dans un document distinct déposé vendredi.

Musk, qui a quitté OpenAI en 2018 et dirige maintenant xAI avec son chatbot concurrent Grok, allègue que l'opérateur ChatGPT OpenAI a violé sa mission fondatrice lors d'une restructuration très médiatisée vers une entité à but lucratif.

Un juge d'Oakland, en Californie, a décidé ce mois-ci qu'un jury entendra le procès, qui devrait débuter en avril.

Le dossier de Musk indique qu'il a contribué à hauteur de 38 millions de dollars, soit 60 % du financement initial d'OpenAI, qu'il a aidé à recruter du personnel, qu'il a mis les fondateurs en contact avec des personnes clés et qu'il a donné de la crédibilité au projet lors de sa création.

"Tout comme un investisseur initial dans une jeune entreprise peut réaliser des gains de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à son investissement initial, les gains injustifiés réalisés par OpenAI et Microsoft - et que M. Musk est maintenant en droit de restituer - sont bien plus importants que les contributions initiales de M. Musk", affirme M. Musk.

Les contributions de M. Musk à OpenAI et à Microsoft ont été calculées par son témoin expert, l'économiste financier C. Paul Wazzan.

M. Musk pourrait demander des dommages-intérêts punitifs et d'autres sanctions, y compris une éventuelle injonction, si le jury reconnaît la responsabilité de l'une ou l'autre entreprise, indique le dossier, sans préciser la forme que pourrait prendre une éventuelle injonction.

Dans leur propre dossier, OpenAI et Microsoft ont demandé au juge de limiter ce que l'expert de Musk pourrait présenter aux jurés, arguant que son analyse devrait être exclue parce qu'elle est "inventée", "invérifiable" et "sans précédent", et parce qu'elle cherche un transfert "invraisemblable" de milliards d'une organisation à but non lucratif à un ancien donateur devenu concurrent.

Les entreprises ont également contesté les chiffres des dommages et intérêts de M. Musk de manière plus générale, affirmant que l'approche de l'expert n'est pas fiable et pourrait induire le jury en erreur.