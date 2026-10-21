Musk qualifie la fusion entre Tesla et SpaceX de « bonne idée », alors que SpaceX enregistre son premier bénéfice depuis son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture incluant les commentaires de Musk sur une éventuelle fusion de Tesla, ajout d'un commentaire d'analyste, de détails financiers, d'informations sur l'entreprise, mise à jour du cours de l'action, paragraphes 1 à 14, ajout de graphiques)

* Le chiffre d'affaires lié à l'IA a été multiplié par plus de neuf pour atteindre 7,6 milliards de dollars, provenant principalement de la location de capacité de calcul

* Starlink atteint les 13,6 millions d'abonnés, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 12,19 millions

* Les dépenses d'investissement ont presque triplé pour atteindre 19,6 milliards de dollars, SpaceX ayant investi dans son infrastructure informatique

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par Akash Sriram et Joey Roulette

Elon Musk a déclaré mardi qu’une fusion de ses deux sociétés, SpaceX SPCX.O et Tesla

TSLA.O , serait « une bonne idée » et qu’elles avaient formé des comités spéciaux pour discuter d’une union, ce qui a fait grimper de 4,9 % le cours des actions de la société spatiale et technologique lors des négociations après clôture.

La société avait auparavant annoncé son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse et Musk a déclaré qu’elle visait un chiffre d’affaires annuel pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars.

Musk avait déjà séduit les actionnaires avec cette idée par le passé, invoquant les chevauchements croissants entre les deux entreprises. Les spéculations concernant le rachat du constructeur de véhicules électriques par SpaceX ont récemment pris de l’ampleur , Barclays ayant laissé entendre la semaine dernière qu’un accord pourrait être annoncé avant l’assemblée générale annuelle de Tesla en décembre.

« Je pense que ce serait une bonne idée, mais la décision revient en réalité aux comités spéciaux des deux sociétés », a déclaré Musk, confirmant pour la première fois officiellement que les deux entreprises étaient en pourparlers. « Étant donné que je suis en situation de conflit d’intérêts, je ne peux pas participer aux discussions des comités spéciaux », a-t-il expliqué aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique. Les actionnaires devraient en fin de compte approuver un accord, a-t-il ajouté.

Le chiffre d’affaires de SpaceX a grimpé de 161 % pour atteindre 14,58 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires lié à l’IA a été multiplié par près de 10 pour atteindre 7,56 milliards de dollars, provenant principalement de la location de capacité de centres de données à des développeurs tels qu’Anthropic, Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) et Reflection AI, plutôt que de ses propres modèles.

« Nous sommes à un tournant décisif pour SpaceX, tant au niveau des lancements que de la connectivité et de la superintelligence », a déclaré M. Musk lors de la conférence téléphonique. Il a conclu sa partie de discours préparée par une remarque qui semblait sortir du script: « En résumé, cela implique que le chiffre d’affaires annuel récurrent de SpaceX d’ici la fin de 2027 se situera entre 500 milliards et un billion de dollars. »

Le troisième trimestre a apporté la preuve la plus évidente à ce jour que les investissements massifs de SpaceX dans l’IA se traduisent par des revenus, même si les dépenses en infrastructure informatique restent colossales — les dépenses d’investissement ont presque triplé.

Cette évolution est en train de redéfinir une entreprise dont le moteur financier a longtemps été son activité de services Internet Starlink et dont les ambitions à long terme reposent toujours sur la mise en service régulière des fusées Starship. Pour l’instant, cependant, son activité principale s’apparente davantage à celle d’un fournisseur de cloud qu’à celle d’un laboratoire d’IA.

LES REVENUS DE L’IA MOTORISENT LA TRANSFORMATION DE SPACEX

Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a réaffirmé que SpaceX prévoyait un chiffre d’affaires annuel récurrent d’environ 100 milliards de dollars d’ici fin 2026.

Il a indiqué que la société prévoyait entre 35 et 40 milliards de dollars de dépenses d’investissement au quatrième trimestre. L’IA a représenté 16,4 milliards de dollars sur les 19,6 milliards de dollars de dépenses d’investissement de la société au troisième trimestre.

« SpaceX a livré le trimestre que les optimistes attendaient, du moins en termes de chiffre d’affaires », a déclaré Will Rhind, directeur général de la société de gestion d’actifs GraniteShares. « Tout tourne désormais autour de l’IA. Les contrats de calcul signés plus tôt cette année se traduisent par des revenus plus rapidement que beaucoup ne le pensaient. »

Les activités de l’entreprise dans le domaine de l’IA englobent Grok, la plateforme de réseaux sociaux X et une activité de centres de données en pleine expansion.

Les pertes d’exploitation de la division IA ont été importantes et SpaceX a prévenu qu’elle aurait besoin d’investissements soutenus avant de pouvoir générer des bénéfices de manière régulière. Elle a toutefois dégagé un bénéfice au troisième trimestre, alors qu’elle avait enregistré une perte à la même période l’année dernière.

« Les revenus issus de l’IA constituant désormais le principal secteur d’activité de l’entreprise, son activité hyperscale lui apporte rapidement une solidité opérationnelle et un effet de levier qui se répercuteront sur les avancées de ses activités liées aux satellites et aux lancements », a déclaré Daniel Newman, directeur général du groupe de recherche technologique Futurum Group. « De plus en plus, la solidité et la diversification de SpaceX donnent l’impression qu’une fusion avec Tesla est imminente. »

SpaceX a annoncé un résultat net de 4,4 milliards de dollars, contre une perte nette de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt et des prévisions d’analystes tablant sur un bénéfice de 1,57 milliard de dollars. Sur une base ajustée par action, le bénéfice s’est élevé à 45 centimes selon les calculs de l’IBES, dépassant ainsi l’estimation moyenne de 13 centimes.

LE NOMBRE D’ABONNÉS À STARLINK DÉPASSE LES PRÉVISIONS

La division Internet par satellite a continué d’élargir sa base d’abonnés, grâce à de nouveaux lancements de satellites et à une gamme croissante de services destinés aux particuliers, aux entreprises, à l’aviation, au secteur maritime et aux pouvoirs publics.

Starlink a atteint 13,6 millions d’abonnés au troisième trimestre, un chiffre supérieur aux 12,19 millions attendus par les analystes, mais cette croissance a un coût: le chiffre d’affaires mensuel moyen par abonné est passé de 99 dollars en 2023 à 69 dollars au troisième trimestre, en raison de son expansion à l’international avec des forfaits moins chers.

L’entreprise a indiqué que son expansion géographique au-delà des pays les plus riches pourrait, à terme, faire baisser le chiffre d’affaires moyen par utilisateur.

Starship, le système de fusée réutilisable de nouvelle génération de SpaceX, n’est pas encore entré en service commercial. Il devrait permettre le déploiement de satellites Starlink à plus grande bande passante et d’une infrastructure orbitale de calcul basée sur l’IA. La capacité de l’entreprise à faire de Starship un véhicule réutilisable de manière fiable est au cœur de sa stratégie à long terme.

SpaceX a déployé avec succès plusieurs satellites Starlink le mois dernier, lors du premier vol d’essai orbital de Starship, qui s’est terminé quelques heures plus tôt que prévu en raison d’un problème de moteur.

Le segment spatial, qui englobe les lancements commerciaux, les missions gouvernementales et le développement de Starship, reste une source importante de coûts et d’incertitudes.

L'activité de lancement des fusées Falcon est restée soutenue, mais le chiffre d'affaires peut varier en fonction de la répartition entre les déploiements internes de Starlink, les missions pour des clients commerciaux et les contrats gouvernementaux.

SpaceX privilégie de plus en plus les lancements destinés à son propre réseau de satellites au détriment des charges utiles de tiers, tout en absorbant les coûts importants liés au développement de Starship.