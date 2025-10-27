 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 239,50
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Musk pourrait quitter Tesla si le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars est rejeté, prévient la présidente du conseil d'administration
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk pourrait quitter Tesla

TSLA.O en tant que directeur général si sa proposition de rémunération de 1 000 milliards de dollars n'était pas approuvée, a averti la présidente Robyn Denholm dans une lettre adressée aux actionnaires lundi.

L'appel intervient avant l'assemblée annuelle du 6 novembre, alors que le conseil d'administration de Tesla a fait l'objet de critiques répétées pour ne pas avoir agi dans l'intérêt des actionnaires et que des experts en gouvernance et des groupes de pression ont remis en question son indépendance et sa surveillance de l'influence d'Elon Musk.

Le plan proposé, basé sur les performances, a été conçu pour retenir et motiver Elon Musk afin qu'il continue à diriger Tesla pendant au moins sept ans et demi, a déclaré Robyn Denholm dans sa lettre.

Le leadership d'Elon Musk était "essentiel" à la réussite de Tesla, a-t-elle déclaré, et elle a averti que sans un plan qui le motive correctement, l'entreprise pourrait perdre "son temps, son talent et sa vision". Le rôle d'Elon Musk était essentiel, car Tesla cherche à devenir un leader mondial en matière d'intelligence artificielle et de technologie autonome, a-t-elle ajouté.

Le plan proposé accorderait à Elon Musk 12 tranches de stock-options liées à des objectifs ambitieux, notamment une capitalisation boursière de 8 500 milliards de dollars et des étapes importantes dans les domaines de la conduite autonome et de la robotique.

La lettre de Robyn Denholm présente le programme comme nécessaire pour aligner les incitations d'Elon Musk sur la valeur actionnariale et la croissance à long terme, et exhorte les investisseurs à réélire trois administrateurs de longue date qui ont travaillé en étroite collaboration avec Elon Musk.

Le conseil d'administration de Tesla fait l'objet d'un examen minutieux depuis des années en raison de ses relations étroites avec Elon Musk. Un tribunal du Delaware a annulé plus tôt cette année son accord de rémunération de 2018, estimant qu'il avait été accordé de manière inappropriée et négocié par des administrateurs qui n'étaient pas totalement indépendants.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
447,9300 USD NASDAQ +3,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme marche dans Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en hausse, optimisme quant aux négociations commerciales
    information fournie par Reuters 27.10.2025 15:23 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à des niveaux records, les anticipations d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque dans une semaine qui s'annonce chargée, avec la publication des résultats des ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par l'hypothèse d'une détente commerciale
    information fournie par AFP 27.10.2025 15:20 

    La Bourse de New York évolue en hausse lundi, soutenue par la perspective d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, à l'entame d'une semaine marquée par la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et de nombreux résultats d'entreprises. Vers 14H05 GMT, ... Lire la suite

  • France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Lancement de Free TV: France TV et TF1 dénoncent une "initiative unilatérale"
    information fournie par AFP 27.10.2025 15:14 

    France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération. "Cette méthode brutale et unilatérale témoigne ... Lire la suite

  • L'Eurofighter Typhoon a été développé par un consortium rassemblant Royaume-Uni, Italie Allemagne et Espagne (illustration) ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Avions de chasse : comment la Turquie s'est tournée vers l'Eurofighter
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.10.2025 15:04 

    Evincée du programme F-35, Ankara a choisi le chasseur européen multirôle pour maintenir ses capacités aériennes avant l'arrivée du KAAN, son avion de 5e génération encore en développement. Confronté aux limites de sa coopération militaire avec les Etats-Unis, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank