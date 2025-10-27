Musk pourrait quitter Tesla si le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars est rejeté, prévient la présidente du conseil d'administration

Elon Musk pourrait quitter Tesla

TSLA.O en tant que directeur général si sa proposition de rémunération de 1 000 milliards de dollars n'était pas approuvée, a averti la présidente Robyn Denholm dans une lettre adressée aux actionnaires lundi.

L'appel intervient avant l'assemblée annuelle du 6 novembre, alors que le conseil d'administration de Tesla a fait l'objet de critiques répétées pour ne pas avoir agi dans l'intérêt des actionnaires et que des experts en gouvernance et des groupes de pression ont remis en question son indépendance et sa surveillance de l'influence d'Elon Musk.

Le plan proposé, basé sur les performances, a été conçu pour retenir et motiver Elon Musk afin qu'il continue à diriger Tesla pendant au moins sept ans et demi, a déclaré Robyn Denholm dans sa lettre.

Le leadership d'Elon Musk était "essentiel" à la réussite de Tesla, a-t-elle déclaré, et elle a averti que sans un plan qui le motive correctement, l'entreprise pourrait perdre "son temps, son talent et sa vision". Le rôle d'Elon Musk était essentiel, car Tesla cherche à devenir un leader mondial en matière d'intelligence artificielle et de technologie autonome, a-t-elle ajouté.

Le plan proposé accorderait à Elon Musk 12 tranches de stock-options liées à des objectifs ambitieux, notamment une capitalisation boursière de 8 500 milliards de dollars et des étapes importantes dans les domaines de la conduite autonome et de la robotique.

La lettre de Robyn Denholm présente le programme comme nécessaire pour aligner les incitations d'Elon Musk sur la valeur actionnariale et la croissance à long terme, et exhorte les investisseurs à réélire trois administrateurs de longue date qui ont travaillé en étroite collaboration avec Elon Musk.

Le conseil d'administration de Tesla fait l'objet d'un examen minutieux depuis des années en raison de ses relations étroites avec Elon Musk. Un tribunal du Delaware a annulé plus tôt cette année son accord de rémunération de 2018, estimant qu'il avait été accordé de manière inappropriée et négocié par des administrateurs qui n'étaient pas totalement indépendants.