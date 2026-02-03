Musk perd sa tentative de rejeter les poursuites de la SEC concernant sa participation dans Twitter

Un juge fédéral a rejeté mardi la demande d'Elon Musk de rejeter une action en justice de la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) selon laquelle il aurait attendu trop longtemps pour divulguer ses achats d'actions de Twitter en 2022.

Le juge de district américain Sparkle Sooknanan à Washington, D.C., a déclaré que les arguments de Musk, y compris le fait que la SEC a outrepassé ses droits pour le punir de l'avoir critiquée, ne justifiaient pas un rejet.