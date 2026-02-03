 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Musk perd sa tentative de rejeter les poursuites de la SEC concernant sa participation dans Twitter
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 21:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté mardi la demande d'Elon Musk de rejeter une action en justice de la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) selon laquelle il aurait attendu trop longtemps pour divulguer ses achats d'actions de Twitter en 2022.

Le juge de district américain Sparkle Sooknanan à Washington, D.C., a déclaré que les arguments de Musk, y compris le fait que la SEC a outrepassé ses droits pour le punir de l'avoir critiquée, ne justifiaient pas un rejet.

Elon Musk
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank