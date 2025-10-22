Musk et Duffy, chef de la Nasa, se disputent la direction de l'agence spatiale

Le chef par intérim de la Nasa, Sean Duffy, et le milliardaire Elon Musk ont échangé des propos en ligne mardi pour savoir qui devrait diriger l'agence spatiale, un jour après que Duffy a invité les entreprises à concourir avec SpaceX de Musk pour une mission d'atterrissage sur la lune.

La querelle entre le programme spatial américain et le directeur général de SpaceX, qui ont des liens financiers importants, a éclaté au grand jour après que Musk a répondu sur le média social X à des informations selon lesquelles Duffy souhaiterait intégrer l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace dans le ministère des transports. Duffy est également secrétaire aux transports.

"La personne responsable du programme spatial américain ne peut pas avoir un QI à deux chiffres", a écrit Musk.

La veille, Duffy a déclaré lors de l'émission "Fox & Friends" de Fox News que le développement du vaisseau Starship de SpaceX avait pris du retard dans sa mission de retour d'humains sur la lune dans le cadre du programme Artemis de l'agence, un effort qui rivalise avec le programme lunaire de la Chine.

En conséquence, a déclaré Duffy, la Nasa invitera d'autres entreprises à concourir pour la mission, qui a été confiée à SpaceX en 2021.

Bethany Stevens , porte-parole de la Nasa , a déclaré que l'agence prévoyait de lancer prochainement une demande officielle aux entreprises pour qu'elles présentent des concepts d'atterrisseurs lunaires plus rapides pour la mission Artemis 3. Elle a ajouté que Duffy s'efforçait de devancer la Chine sur la Lune.

"Sean a dit que la Nasa pourrait bénéficier d'un rattachement au cabinet, peut-être même au ministère des transports, mais il n'a jamais dit qu'il voulait garder le poste lui-même", a-t-elle ajouté, faisant référence à un rapport du Wall Street Journal selon lequel une telle décision pourrait garantir le rôle de Duffy à la Nasa.

Musk et SpaceX n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"J'aime la passion. La course à la Lune est lancée", a déclaré Duffy sur X mardi, en réponse à un post de Musk qui parie que Starship "finira par faire toute la mission sur la Lune".

"Les grandes entreprises ne devraient pas avoir peur des défis", a ajouté Duffy.