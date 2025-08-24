Musk dit que xAI open source Grok 2.5

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk a open-sourcé son modèle Grok 2.5 et prévoit de faire de même pour son modèle Grok 3 dans environ six mois, a déclaré le milliardaire dans un message sur sa plateforme de médias sociaux X samedi.