Musk dit que SpaceX va donner la priorité à la construction d'une ville autonome sur la Lune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Elon Musk a déclaré dimanche que SpaceX avait réorienté ses efforts vers la construction d'une "ville autonome" sur la Lune, ce qui, selon lui, pourrait être réalisé en moins de 10 ans.
"Cela dit, SpaceX s'efforcera également de construire une ville sur Mars et commencera à le faire d'ici 5 à 7 ans, mais la priorité absolue est d'assurer l'avenir de la civilisation et la Lune est plus rapide", a ajouté Elon Musk dans un billet X.
