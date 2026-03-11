Musk dévoile le projet commun Tesla-xAI "Macrohard" et envisage une rupture logicielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a dévoilé mercredi un projet commun entre Tesla TSLA.O et sa startup d'intelligence artificielle xAI, qu'il a appelé "Macrohard" ou "Digital Optimus" et a déclaré qu'il s'agissait d'un système capable d'émuler les fonctions des entreprises de logiciels.

Dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux X, Musk a déclaré que le projet associait le modèle de langage Grok de xAI, qui agit comme un "navigateur" de haut niveau, à un agent d'intelligence artificielle développé par Tesla qui traite en temps réel la vidéo de l'écran d'ordinateur et les actions du clavier et de la souris.

Le lancement de Claude Cowork d'Anthropic, qui peut effectuer une série de tâches informatiques de manière autonome, a déjà effrayé les investisseurs en logiciels qui craignent que l'IA agentique ne perturbe les modèles d'entreprise établis.

L'entreprise xAI de Musk construisait auparavant Macrohard comme un projet d'IA qui permettrait aux développeurs de simuler les créations logicielles d'entreprises telles que Microsoft.

"En principe, il est capable d'émuler le fonctionnement d'entreprises entières. C'est pourquoi le programme s'appelle MACROHARD, une référence amusante à Microsoft", a déclaré Musk mercredi.

M. Musk a précisé que le système fonctionnerait sur la puce AI4 interne de Tesla associée au matériel serveur de xAI basé sur Nvidia NVDA.O , décrivant la combinaison comme étant compétitive en termes de coûts.

L'annonce intervient après que Tesla a conclu un accord en janvier pour investir environ 2 milliards de dollars dans l'acquisition d'actions de xAI.

SpaceX a acquis xAI le mois dernier dans le cadre d'une transaction boursière qui a valorisé le fabricant de fusées à 1 000 milliards de dollars et xAI à 250 milliards de dollars, en prévision d'une éventuelle introduction en bourse de SpaceX dans le courant de l'année, M. Musk citant les centres de données orbitaux comme l'une des principales raisons de la fusion.

Les archives de l'Office américain des brevets et des marques montrent que xAI a déposé une demande de marque pour "Macrohard" en août 2025.