Musk devient la première personne à atteindre une valeur nette de 500 milliards de dollars, selon la liste Forbes
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique)

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, est devenu mercredi la première personne à atteindre une valeur nette de près de 500 milliards de dollars, grâce au rebond des actions de la société de véhicules électriques et à l'augmentation des valorisations des autres start-ups de l'entrepreneur technologique cette année.

Sa valeur nette s'élevait à 500,1 milliards de dollars à 16 h 15 heure de l'Est, selon l'indice Forbes des milliardaires.

La fortune de Musk est étroitement liée à Tesla, dont il détenait plus de 12,4 % des parts au 15 septembre. L'action a augmenté de plus de 14 % depuis le début de l'année et a clôturé en hausse de 3,3 % mercredi, ajoutant plus de 6 milliards de dollars à la valeur nette de Musk.

Après un début d'année mouvementé, l'action Tesla est repartie à la hausse, le sentiment des investisseurs s'étant amélioré grâce au regain d'attention d'Elon Musk pour ses entreprises. Robyn Denholm, présidente du conseil d'administration de Tesla, a déclaré le mois dernier que Musk était de retour "au premier plan" dans l'entreprise après plusieurs mois passés à la Maison-Blanche.

Quelques jours plus tard, Musk a annoncé qu'il avait acheté des actions pour une valeur d'environ 1 milliard de dollars, ce qui constitue un vote de confiance considérable pour l'avenir de Tesla, qui s'efforce de passer du statut de constructeur automobile à celui de géant de l'intelligence artificielle et de la robotique.

Pourtant, la baisse des ventes de voitures et les pressions persistantes sur les marges ont nui à l'action, ce qui en fait l'une des plus mauvaises performances du groupe des "Sept Magnifiques", qui regroupe les valeurs technologiques à forte capitalisation.

Le mois dernier, le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour Musk, fixant des objectifs financiers et opérationnels ambitieux pour le directeur général, tout en répondant à sa demande d'une participation plus importante dans l'entreprise.

La startup de Musk spécialisée dans l'IA, xAI, et la société de fusées SpaceX ont également revu leurs valorisations à la hausse cette année.

la dernière valorisation de xAI s'élevait à 75 milliards de dollars en juillet, selon les données de Pitchbook. En septembre, CNBC a rapporté que l'entreprise visait une valorisation de 200 milliards de dollars après une levée de fonds, mais Musk a déclaré qu'elle ne levait pas de capitaux à ce moment-là.

Bloomberg News a rapporté en juillet que SpaceX discutait de plans pour lever des fonds et vendre des actions d'initiés dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise à environ 400 milliards de dollars.

Le fondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison, suit Musk en tant que deuxième personne la plus riche sur la liste de Forbes, avec une valeur nette d'environ 350,7 milliards de dollars en date de mercredi.

