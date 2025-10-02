Musk devient la première personne à atteindre une valeur nette de 500 milliards de dollars, selon la liste Forbes

La hausse de l'action Tesla augmente la valeur nette d'Elon Musk

Les valorisations de SpaceX et de xAI contribuent également

Le sentiment des investisseurs s'est amélioré après le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour Elon Musk

Elon Musk est devenu mercredi la première personne à dépasser les 500 milliards de dollars de valeur nette, grâce au rebond du cours de l'action Tesla

TSLA.O cette année et à l'augmentation des valorisations de ses autres entreprises technologiques.

Cette étape importante intervient un peu moins d'un an après que le patrimoine d'Elon Musk a franchi la barre des 400 milliards de dollars et souligne son statut de personne la plus riche du monde.

La fortune d'Elon Musk a brièvement atteint 500 milliards de dollars mercredi, avant de s'établir à 499,1 milliards de dollars à 17 heures, selon l'indice des milliardaires de Forbes.

Sa richesse est étroitement liée à sa participation d'environ 12 % dans Tesla, le constructeur automobile le plus précieux au monde. L'action du fabricant de véhicules électriques a grimpé d'environ 14 % depuis le début de l'année, après un départ mouvementé.

Le mois dernier, Elon Musk a annoncé l'achat d'actions Tesla pour une valeur d'environ 1 milliard de dollars, ce qui a été perçu comme un vote de confiance alors que l'entreprise s'efforce de passer du statut de constructeur automobile à celui de géant de l'intelligence artificielle et de la robotique.

Le mois dernier, le conseil d'administration du constructeur automobile a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour Elon Musk, fixant des objectifs financiers et opérationnels ambitieux pour le directeur général, tout en répondant à ses demandes d'augmentation de sa participation dans l'entreprise.

Ce plan de rémunération est le plus important jamais offert à un dirigeant d'entreprise et les investisseurs s'attendent à ce qu'il permette à Elon Musk de se concentrer davantage sur Tesla, à un moment où il jongle avec ses engagements dans de multiples entreprises.

L'action a augmenté de 35,7 % depuis la divulgation de l'offre le 5 septembre.

DE L'AUTOMOBILE À L'AÉROSPATIALE EN PASSANT PAR L'IA

Au fil des ans, ses entreprises ont permis à Elon Musk d'exercer une influence considérable sur les secteurs technologiques, qu'il s'agisse des voitures électriques, de l'énergie propre, des communications par satellite ou de l'intelligence artificielle.

La startup d'Elon Musk spécialisée dans l'IA, xAI, et la société de fusées SpaceX ont également revu leurs valorisations à la hausse cette année et seraient en train de lever des fonds pour des valorisations respectives de 200 et 400 milliards de dollars.

La startup d'IA, évaluée à 75 milliards de dollars en juillet, développe un supercalculateur, baptisé "Colossus", pour former des modèles à grande échelle, alors que son chatbot Grok cherche à rivaliser avec des acteurs établis tels que ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google.

SpaceX a consolidé sa position dominante dans le secteur spatial commercial, en exploitant le plus grand réseau de satellites au monde grâce à Starlink et en s'emparant de la majeure partie des contrats de lancement américains.

L'entreprise lance aussi régulièrement le plus grand nombre de fusées au monde, desservant régulièrement la Station spatiale internationale et transportant des satellites pour des réseaux rivaux.

Le fondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison, suit Elon Musk en tant que deuxième personne la plus riche de la liste de Forbes, avec une valeur nette d'environ 350,7 milliards de dollars à la date de mercredi.