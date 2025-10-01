Musk devient la première personne à atteindre une valeur nette de 500 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, est devenu mercredi la première personne de l'histoire à atteindre une valeur nette de près de 500 milliards de dollars, selon l'indice des milliardaires de Forbes.

La valeur nette d'Elon Musk s'élevait à 499,5 milliards de dollars à 15h43 heure de l'Est.