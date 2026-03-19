Musk déclare que Tesla pourrait finaliser la conception des puces AI6 de nouvelle génération en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, a déclaré jeudi que le constructeur automobile pourrait « finaliser la conception » – une étape au cours de laquelle la conception d'une puce est finalisée et envoyée à une usine pour la production – de ses puces AI6 de prochaine génération en décembre.

Musk a déclaré l'année dernière que Samsung Electronics

005930.KS fabriquerait les puces AI6, susceptibles d'être utilisées dans les voitures à conduite autonome et les robots humanoïdes dans la nouvelle usine de Tesla à Taylor, au Texas, après que l'entreprise coréenne a conclu un accord de 16,5 milliards de dollars pour fournir des puces d'intelligence artificielle au constructeur de voitures électriques.

« Avec un peu de chance et d'accélération grâce à l'IA, nous pourrions être en mesure de finaliser la conception d'AI6 en décembre », a déclaré M. Musk sur sa plateforme de médias sociaux X, lorsqu'on lui a demandé quand la puce atteindrait sa conception finale.

Un cadre de Samsung a déclaré mercredi qu'il prévoyait de produire des puces Tesla , basées sur le processus avancé de 2 nanomètres de Samsung, au cours du second semestre 2027.