information fournie par Reuters • 19/03/2026 à 02:31

Musk déclare que SpaceX AI et Tesla continueront à commander des puces Nvidia à grande échelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le milliardaire Elon Musk a déclaré jeudi en fin de journée que ses entreprises SpaceX AI et Tesla

TSLA.O prévoyaient de continuer à commander des puces Nvidia

NVDA.O à grande échelle.