Musk déclare que SpaceX AI et Tesla continueront à commander des puces Nvidia à grande échelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le milliardaire Elon Musk a déclaré jeudi en fin de journée que ses entreprises SpaceX AI et Tesla
TSLA.O prévoyaient de continuer à commander des puces Nvidia
NVDA.O à grande échelle.
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