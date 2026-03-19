 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Musk déclare que SpaceX AI et Tesla continueront à commander des puces Nvidia à grande échelle
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 02:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le milliardaire Elon Musk a déclaré jeudi en fin de journée que ses entreprises SpaceX AI et Tesla

TSLA.O prévoyaient de continuer à commander des puces Nvidia

NVDA.O à grande échelle.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

NVIDIA
180,4000 USD NASDAQ -0,84%
TESLA
392,7800 USD NASDAQ -1,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank