Musk annonce que le mégaprojet de fabrication de puces d'IA de Tesla sera lancé dans sept jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le contexte)

Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a déclaré samedi que le projet Terafab de l'entreprise visant à fabriquer des puces d'intelligence artificielle sera lancé dans sept jours.

L'année dernière, Elon Musk avait déclaré à l'adresse que Tesla devrait probablement construire "une gigantesque usine de fabrication de puces" pour produire des puces d'intelligence artificielle.

Tesla est en train de concevoir une puce d'intelligence artificielle de cinquième génération pour alimenter ses ambitions en matière d'autonomie, et Musk a présenté des plans de fabrication potentiels lors de la réunion annuelle de l'entreprise l'année dernière.

Musk avait déclaré à l'époque que le fabricant de véhicules électriques pourrait travailler avec Intel INTC.O et avait dit: "Vous savez, peut-être que nous ferons quelque chose avec Intel."

"Nous n'avons signé aucun accord, mais cela vaut probablement la peine d'avoir des discussions avec Intel", avait-il dit.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters visant à obtenir plus de détails sur leprojet.

Musk a déjà évoqué la puce AI5 et réitéré que Tesla était également en partenariat avec TSMC 2330.TW de Taïwan et Samsung 005930.KS de Corée du Sud. Les puces IA alimentent les systèmes de conduite autonome de Tesla, y compris le logiciel d'auto-conduite intégrale.

"Même si nous extrapolons le meilleur scénario possible pour la production de puces par nos fournisseurs, ce n'est toujours pas suffisant", a déclaré Musk l'année dernière, lors de l'assemblée générale annuelle de Tesla.

"Je pense donc que nous devrons peut-être créer un térafab Tesla. C'est comme un giga, mais en beaucoup plus grand. Je ne vois pas d'autre moyen d'atteindre le volume de puces que nous recherchons. Je pense donc que nous allons probablement devoir construire une gigantesque usine de fabrication de puces. Il faut le faire", a-t-il déclaré.