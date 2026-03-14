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Musk annonce que le gigantesque projet d'usine de fabrication de puces de Tesla sera lancé dans sept jours
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a déclaré samedi que le projet Terafab sera lancé dans sept jours.

Cette déclaration intervient après que Musk a déclaré l'année dernière que Tesla devrait probablement construire "une gigantesque usine de fabrication de puces" pour produire des puces d'intelligence artificielle.

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