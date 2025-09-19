Musk affirme que xAI ne lève pas de capitaux après l'annonce par CNBC d'un financement de 10 milliards de dollars

(Musk dément la levée de capitaux dans les paragraphes 1 et 2)

Elon Musk a déclaré vendredi que xAI ne levait pas de capitaux en ce moment, à la suite d'un rapport de CNBC plus tôt dans la journée sur la firme d'IA levant 10 milliards de dollars à une valorisation post-money de 200 milliards de dollars.

"Fake news. xAI ne lève pas de capitaux en ce moment", a déclaré Musk sur X.

Selon le rapport de CNBC, le financementest susceptible de servir à construire des centres de données utilisant les processeurs graphiques de Nvidia NVDA.O et d'AMD AMD.O , nécessaires au développement de l'IA de nouvelle génération, ainsi qu'à embaucher des talents coûteux.

La startup d'intelligence artificielle a augmenté la capacité de ses centres de données pour former des modèles plus avancés, alors qu'elle cherche à concurrencer plus efficacement ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. Son cluster de superordinateurs à Memphis, dans le Tennessee, appelé Colossus, est présenté comme le plus grand au monde.

L'enthousiasme des investisseurs à l'égard des startups spécialisées dans l'IA est resté fort malgré les doutes concernant les dépenses de l'industrie technologique.

Si l'évaluation de 200 milliards de dollars mentionnée dans le rapport de CNBC est exacte, elle représenterait un doublement par rapport aux 75 milliards de dollars de juillet, selon les données de Pitchbook.

Cela ferait également de xAI l'une des entreprises les plus précieuses au monde, derrière OpenAI, la société chinoise ByteDance et la société SpaceX de Musk.

OpenAI a entamé des discussions sur une vente d'actions qui permettrait aux employés d'encaisser des liquidités et pourrait valoriser l'entreprise à environ 500 milliards de dollars , avait rapporté Reuters en août, tandis que ByteDance est prête à lancer un nouveau rachat d'actions par les employés qui valorisera le géant technologique chinois à plus de 330 milliards de dollars .

Anthropic a déclaré avoir levé 13 milliards de dollars pour une valorisation post-money de 183 milliards de dollars au début de ce mois.

Morgan Stanley a déclaré à la fin de juin que xAI avait achevé une levée de fonds de 5 milliards de dollars, parallèlement à un investissement stratégique distinct de 5 milliards de dollars, la startup qui cherche à étendre son infrastructure d'IA par le biais de centres de données dans un contexte de forte concurrence.

Musk a lancé xAI en juillet 2023 comme alternative au ChatGPT d'OpenAI.