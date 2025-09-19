 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 045,81
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Musk affirme que xAI ne lève pas de capitaux après l'annonce par CNBC d'un financement de 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Musk dément la levée de capitaux dans les paragraphes 1 et 2)

Elon Musk a déclaré vendredi que xAI ne levait pas de capitaux en ce moment, à la suite d'un rapport de CNBC plus tôt dans la journée sur la firme d'IA levant 10 milliards de dollars à une valorisation post-money de 200 milliards de dollars.

"Fake news. xAI ne lève pas de capitaux en ce moment", a déclaré Musk sur X.

Selon le rapport de CNBC, le financementest susceptible de servir à construire des centres de données utilisant les processeurs graphiques de Nvidia NVDA.O et d'AMD AMD.O , nécessaires au développement de l'IA de nouvelle génération, ainsi qu'à embaucher des talents coûteux.

La startup d'intelligence artificielle a augmenté la capacité de ses centres de données pour former des modèles plus avancés, alors qu'elle cherche à concurrencer plus efficacement ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. Son cluster de superordinateurs à Memphis, dans le Tennessee, appelé Colossus, est présenté comme le plus grand au monde.

L'enthousiasme des investisseurs à l'égard des startups spécialisées dans l'IA est resté fort malgré les doutes concernant les dépenses de l'industrie technologique.

Si l'évaluation de 200 milliards de dollars mentionnée dans le rapport de CNBC est exacte, elle représenterait un doublement par rapport aux 75 milliards de dollars de juillet, selon les données de Pitchbook.

Cela ferait également de xAI l'une des entreprises les plus précieuses au monde, derrière OpenAI, la société chinoise ByteDance et la société SpaceX de Musk.

OpenAI a entamé des discussions sur une vente d'actions qui permettrait aux employés d'encaisser des liquidités et pourrait valoriser l'entreprise à environ 500 milliards de dollars , avait rapporté Reuters en août, tandis que ByteDance est prête à lancer un nouveau rachat d'actions par les employés qui valorisera le géant technologique chinois à plus de 330 milliards de dollars .

Anthropic a déclaré avoir levé 13 milliards de dollars pour une valorisation post-money de 183 milliards de dollars au début de ce mois.

Morgan Stanley a déclaré à la fin de juin que xAI avait achevé une levée de fonds de 5 milliards de dollars, parallèlement à un investissement stratégique distinct de 5 milliards de dollars, la startup qui cherche à étendre son infrastructure d'IA par le biais de centres de données dans un contexte de forte concurrence.

Musk a lancé xAI en juillet 2023 comme alternative au ChatGPT d'OpenAI.

Elon Musk

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
157,3900 USD NASDAQ -0,34%
NVIDIA
176,6700 USD NASDAQ +0,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants célèbrent le rejet par le Parlement argentin des vetos du président Javier Milei, le 17 septembre 2025 à Buenos Aires ( AFP / Luis ROBAYO )
    Argentine: Milei sur la défensive dénonce une "panique politique" visant ses réformes et le peso
    information fournie par AFP 19.09.2025 23:31 

    Le président ultralibéral argentin Javier Milei a reconnu vendredi une passe délicate pour son gouvernement, en dénonçant une "panique politique" qui engendre selon lui une pression des marchés financiers sur la monnaie nationale, le peso, et fait grimper le risque ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine la semaine en hausse
    information fournie par AFP 19.09.2025 22:39 

    La Bourse de New York a clôturé dans le vert vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par la première baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed) de l'année qui a poussé la place américaine à de nouveaux sommets. Le Dow Jones a pris 0,37%, l'indice Nasdaq a gagné ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall Street devant le NYSE à New York
    Wall Street termine la semaine en hausse avec la Fed et Apple
    information fournie par Reuters 19.09.2025 22:34 

    par Abigail Summerville et Purvi Agarwal La Bourse de New York a conclu vendredi par une séance de hausse une semaine ponctuée de records avec la perspective d'un cycle d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis après la baisse de taux décidée par la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Bombardements israéliens sur la bande de Gaza, le 19 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne va frapper Gaza-ville avec "une force sans précédent"
    information fournie par AFP 19.09.2025 22:28 

    L'armée israélienne a prévenu vendredi qu'elle allait frapper avec une "force sans précédent" Gaza-ville, après la fuite de près d'un demi-million d'habitants face à une offensive majeure largement décriée par la communauté internationale. Fort du soutien américain, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank