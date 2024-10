Musk a donné 75 millions de dollars en faveur de Trump

Elon Musk à Beverly Hills, aux États-Unis, le 6 mai 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / APU GOMES )

Elon Musk a récemment cumulé 75 millions de dollars de dons en faveur de la campagne présidentielle de Donald Trump, des chiffres officiels qui confirment que l'entrepreneur s'investit à corps perdu pour le républicain.

Le patron de Tesla, SpaceX et X (ex-Twitter) a offert 15 millions de dollars en juillet, 30 millions en août et 30 millions en septembre à "America PAC", son organisation politique qui fait campagne pour Donald Trump, selon les données de la commission électorale américaine (FEC) publiées mardi.

Le milliardaire, qui multiplie les saillies politiques sur X, est monté sur la scène d'un meeting de campagne avec l'ancien président début octobre et s'est déclaré prêt à gouverner aux côtés de Donald Trump en cas de victoire.

Elon Musk a même annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sur X qu'il irait faire lui-même campagne sur le terrain en Pennsylvanie dans les prochains jours.

Son "America PAC" -- incarnation financière du tournant à droite toute de l'un des hommes les plus riches de la planète -- quadrille les Etats-clés en privilégiant, selon le Washington Post, le porte-à-porte plutôt que les publicités pour convaincre un maximum d'électeurs de voter Donald Trump, et non pour la démocrate Kamala Harris.

Sur son site internet, "America PAC" propose de s'engager pour convaincre les électeurs sur le terrain "à partir de 30 dollars de l'heure, plus des primes de performance".

Ce comité de soutien promet également de payer 47 dollars toute personne amenant un électeur d'un Etat-clé à signer une pétition en faveur de la liberté d'expression et du port d'arme à feu, de "l'argent facile", a posté M. Musk sur son réseau social X.

Fin septembre, le fonds politique d'Elon Musk avait 40 millions de dollars à disposition, selon les données de la FEC.

Le patron à succès de SpaceX et de Tesla reprend régulièrement la rhétorique acrimonieuse utilisée par Donald Trump, reprenant par exemple la théorie selon laquelle le camp démocrate achemine des migrants "illégaux" dans une poignée d'Etats-clés pour qu'ils obtiennent à terme la nationalité américaine et votent démocrate.

Plus de 5 millions d'Américains ont déjà voté, en avance, pour l'élection du 5 novembre, qui semble selon les sondages extrêmement serrée entre Donald Trump et Kamala Harris.