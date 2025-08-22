Musk a demandé l'aide de Zuckerberg pour l'offre d'OpenAI, selon un document judiciaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a tenté d'enrôler son rival Mark Zuckerberg dans l'offre de 97,4 milliards de dollars que son consortium a faite pour OpenAI plus tôt cette année, mais la directrice générale de Meta Platforms META.O n'est pas montée à bord, a déclaré OpenAI dans un dépôt au tribunal jeudi.

OpenAI, propriétaire de ChatGPT, a déclaré que Musk avait communiqué avec Zuckerberg au sujet d'arrangements financiers ou d'investissements potentiels en rapport avec son offre d'OpenAI, selon le dossier de justice.

OpenAI a déclaré que Musk avait révélé ses communications avec Zuckerberg au sujet de l'entreprise lors d'interrogatoires sous serment.

Musk, dont la société xAI est en concurrence avec OpenAI, n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. xAI n'a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures d'ouverture.

OpenAI a demandé à un juge fédéral d'ordonner à Meta de produire des documents et des communications liés à toute offre pour OpenAI, et ceux "concernant toute restructuration ou recapitalisation réelle ou potentielle d'OpenAI."

"Les communications de Meta avec d'autres soumissionnaires ou les communications internes, y compris celles qui reflètent les discussions avec Musk ou d'autres soumissionnaires, éclaireraient également les motivations de l'offre", a déclaré OpenAI, qualifiant Musk et Meta de deux de ses concurrents les plus importants.

Meta, dans le même dossier, a déclaré qu'OpenAI devrait demander tous les documents pertinents directement à Musk et à sa startup d'IA, et a demandé au juge de rejeter la requête d'OpenAI.

"Les communications de Meta concernant la restructuration ou la recapitalisation d'OpenAI (même en tant que) ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette action", a ajouté Meta dans le document déposé au tribunal.

Au début du mois d'août, la juge de district Yvonne Gonzalez Rogers a décidé que Musk devait faire face aux allégations d'OpenAI selon lesquelles le milliardaire, par le biais de déclarations à la presse, de messages sur les médias sociaux, d'actions en justice et d'une "offre fictive pour les actifs d'OpenAI", a tenté de nuire à la startup d'intelligence artificielle.

L'année dernière, le patron de Tesla, Elon Musk, a intenté un procès à OpenAI et à sa directrice générale, Sam Altman, au sujet de la transition de l'entreprise vers un modèle à but lucratif, après quoi OpenAI a contre-attaqué Musk en avril de cette année.

Un procès devant jury est prévu pour le printemps 2026.