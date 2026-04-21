Musk a acheté pour 1,4 milliard de dollars d'actions SpaceX l'année dernière, rapporte The Information

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(Ajout de détails provenant de The Information aux paragraphes 4, 7 et 8)

Elon Musk a augmenté sa participation dans SpaceX l'année dernière en achetant pour 1,4 milliard de dollars d'actions à des employés actuels et anciens, a rapporté The Information mardi.

L'achat d'actions secondaires, effectué par l'intermédiaire de la société fiduciaire de Musk, a été révélé dans un projet de prospectus confidentiel d'introduction en bourse de SpaceX, selon le rapport.

SpaceX a également approuvé le mois dernier un plan qui attribuerait au directeur général milliardaire 60 millions d'actions supplémentaires si la capitalisation boursière de l'entreprise passe de 1,1 billion de dollars à 6,6 billions de dollars et si l'entreprise mène à bien un projet ambitieux de construction de centres de données dans l'espace pour fournir de l'informatique aux développeurs d'intelligence artificielle, a indiqué The Information.

Les actions seraient acquises au fur et à mesure que SpaceX augmenterait sa capitalisation boursière par tranches de 500 milliards de dollars, selon The Information.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société, qui a déposé confidentiellement une demande de cotation aux États-Unis en mars, a généré un bénéfice d'environ 8 milliards de dollars l'année dernière sur un chiffre d'affaires de 15 à 16 milliards de dollars, a rapporté Reuters en janvier.

SpaceX prévoit d'utiliser une structure de capital à deux classes qui donne aux actionnaires de classe B 10 votes chacun, a rapporté Reuters mardi, concentrant le pouvoir avec Musk et une poignée d'autres initiés, tandis que les actions de classe A vendues aux investisseurs publics auront un vote chacune.