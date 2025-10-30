Musique: Universal annonce un premier accord avec une start-up pour lancer une plateforme de création par IA

( AFP / VALERIE MACON )

Universal Music Group (UMG) et Udio, l'une des principales start-ups de musique basée sur l'intelligence artificielle, ont annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi le lancement d'une plateforme de création par IA en 2026, une première dans le secteur.

Cette plateforme "sera alimentée par une technologie d'IA générative de pointe qui sera formée sur de la musique autorisée et sous licence", ont précisé dans un communiqué les deux entreprises, qui ont par ailleurs indiqué avoir réglé le litige qui les opposait sur la violation des droits d'auteur.

Le montant de cet accord à l'amiable n'a pas été précisé.

Cette annonce inédite symbolise un tournant dans les relations entre l'industrie musicale et les entreprises de l'IA, accusées de violation massive de droits d'auteur. Les ayants-droit demandent un encadrement plus strict de leurs activités, pour obtenir de la transparence sur les données utilisées et garantir leurs revenus.

"Ces nouveaux accords avec Udio démontrent notre engagement à faire ce qui est juste pour nos artistes et auteurs-compositeurs, adopter de nouvelles technologies, développer de nouveaux modèles commerciaux, diversifier les sources de revenus ou au-delà", a déclaré Lucian Grainge, le PDG d'UMG.

"Ensemble, nous construisons le paysage technologique et commercial qui élargira fondamentalement ce qui est possible en matière de création", a réagi de son côté Andrew Sanchez, directeur général d'Udio.

L'industrie musicale est engagée depuis 2024 dans un bras de fer juridique avec les deux start-ups américaines de musique générée par IA que sont Udio et son concurrent Suno, sans réelle avancée sur le front judiciaire pour le moment. Des négociations ont été entamées en parallèle dans l'objectif de négocier des accords de licence, sésame pour utiliser la musique légalement.