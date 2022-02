Musée Grévin : projet d’OPR au prix de 66 euros par action

Musée Grévin va être retiré de la Bourse. (© C. ARCHAMBAULT / AFP)

La Compagnie des Alpes lance une offre publique de retrait sur sa filiale avec une prime de 24,5% sur le dernier cours coté.

C’est un «monument historique » – il a ouvert ses portes le 5 juin 1882 – qui s’apprête à sortir de la cote parisienne.

La Compagnie des Alpes (CDA) a déposé le 1er février 2022, par l’entremise du Crédit Agricole Mutuel de Savoie, un projet d’offre publique de retrait visant les actions Musée Grévin.

La CDA, qui détient déjà 95,88% du capital et 97,39% des droits de vote, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 66 euros. Ce prix fait ressortir une prime de 24,5% sur le dernier cours coté au 31 janvier 2022 et une prime de 29,7% sur la moyenne des trois derniers mois avant cette date. Ce qui valorise l’entreprise, cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, 33 millions d’euros.

Comme il est précisé dans la note d’information, «la faible liquidité (0,6% du capital échangé depuis un an) et le fait que la société ne soit suivie par aucun analyste financier limitent la pertinence de cette méthode de valorisation».

Dans la mesure où les conditions sont d’ores et déjà remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée. La Compagnie des Alpes souhaite intégrer sa filiale de manière plus complète.

Un retrait obligatoire à suivre

La mise en œuvre du retrait obligatoire permettra ainsi au Musée Grévin de «simplifier la gestion de son actionnariat et corrélativement de se libérer de ses