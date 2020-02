Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Municipales-Dynamique favorable à Rachida Dati à Paris-sondages Reuters • 19/02/2020 à 16:05









(Actualisé avec un deuxième sondage) PARIS, 19 février (Reuters) - Rachida Dati, candidate Les Républicains (LR) à la mairie de Paris, bénéficie d'un élan favorable en vue des élections municipales du mois prochain, selon deux sondages publiés mercredi et réalisés après le changement de tête de liste pour La République en Marche (LaRem). D'après une enquête Odoxa pour CGI et Le Figaro, la liste conduite par Rachida Dati est passée en tête des intentions de vote devant celle menée par Anne Hidalgo (PS, soutenue par le PC) pour le premier tour du 15 mars à Paris. La liste de la candidate LR est désormais créditée de 25% des intentions de vote (+5 points depuis l'enquête du 23 janvier) contre 23% (stable) pour la maire sortante. La liste LaRem désormais conduite par Agnès Buzyn, qui a remplacé au pied levé Benjamin Griveaux après le retrait surprise de ce dernier, est donnée en troisième position (17%, soit un point de plus que dans l'enquête du 23 janvier). Suivent les listes menées par le candidat écologiste David Belliard (14%, -0,5 point) et celle du "marcheur" dissident Cédric Villani (7%, -3 points). Pour autant, Anne Hidalgo, qui "dispose de conséquentes réserves de voix à gauche pour le second tour" reste "bien placée pour l'emporter dans pratiquement tous les scénarios", souligne dans une note le président d'Odoxa, Gaël Sliman. Dans une seconde enquête de l'institut Harris Interactive avec l'agence Epoka pour LCI, également publiée ce mercredi, les listes conduites par Rachida Dati et Anne Hidalgo seraient à égalité au premier tour, à 23% des intentions de vote. La liste LaRem menée par Agnès Buzyn recueillerait quant à elle 17% des intentions de vote et celle conduite par David Belliard 13%. "La dynamique politique semble actuellement être du côté des Républicains", observe dans une note Pierre-Hadrien Bartoli, directeur d'études au département politique et opinion chez Harris Interactive. Le sondage Odoxa a été réalisé en ligne du 17 au 19 février auprès d'un échantillon représentatif de 809 Parisiens inscrits sur les listes électorales dans la capitale et qui comptent aller voter. L'enquête Harris Interactive, également réalisée en ligne sur la même période, porte sur 1.092 personnes inscrites sur les listes électorales à Paris issues d'un échantillon de 1.306 personnes représentatif de la population parisienne en âge de voter. (Blandine Hénault et Myriam Rivet, édité par Elizabeth Pineau)

