Municipales à Paris: l'écologiste Belliard favorable à une union de la gauche dès le premier tour

L'écologiste David Belliard, candidat à la mairie de Paris, lors d'un meeting à Paris le 23 juin 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'écologiste David Belliard s'est dit favorable mercredi à une union de la gauche hors LFI, dès le premier tour des municipales à Paris, derrière le candidat socialiste Emmanuel Grégoire, un accord qualifié d'"historique".

"A partir de 9H00 du matin (mercredi), j'invite (...) tous les écologistes parisiens à voter pour cet accord (...) pour que nous fassions une liste commune, une union très très large de toutes les forces de gauche qui le souhaitent. C'est nouveau, c'est vraiment quelque chose d'historique pour nous", a déclaré au micro de franceinfo le candidat écologiste dans la capitale.

C'est la première fois que socialistes et écologistes feraient campagne ensemble dès le premier tour des municipales.

Cet accord, qui prévoit également le désistement du candidat communiste Ian Brossat, sera soumis au vote des trois formations politiques, dont les 2.500 adhérents écologistes.

"Ce soir, dans la nuit, on connaîtra la réponse et (...) dès demain moi je suis prêt, dans toutes les configurations, à continuer la campagne", a ajouté M. Belliard, disant souhaiter "bousculer cette élection en faisant quelque chose d'historique".

Selon un sondage Ipsos publié samedi dans Le Parisien, une union de la gauche derrière Emmanuel Grégoire au premier tour obtiendrait 32% des voix, devant la droite emmenée par Rachida Dati (27%), également soutenue par le MoDem, le candidat Horizons soutenu par Renaissance Pierre-Yves Bournazel (14%) et la candidate LFI Sophia Chikirou (13%).

Interrogé sur la possibilité d'une union au second tour avec LFI, David Belliard s'est dit favorable à une "candidature unique à gauche".

"On est dans une élection difficile, dans laquelle il y a des enjeux qui sont des enjeux énormes pour Paris (...) Et nous avons face à nous une droite qui est une droite populiste, affairiste, qui aujourd'hui est très brutale", a-t-il souligné.

Initialement annoncée pour octobre, cette alliance, qui pourrait également associer Place publique, L'Après (ex-LFI) et Génération.s., est le fruit de plus de trois mois de tractations serrées.

Les discussions achoppaient notamment sur la place des écologistes en lice pour le Conseil de Paris dans un contexte de changement de mode de scrutin, ainsi que sur la possibilité pour les écologistes d'obtenir une troisième mairie écologiste sur les cinq aujourd'hui administrées par les socialistes.

"L'accord qui est proposé au vote (...) propose une gouvernance partagée", c'est-à-dire "de mettre fin à l'hégémonie d'un seul parti et de faire ensemble", a précisé David Belliard.