La Bourse de Paris atone, entre emploi et inflation américaine

La Bourse de Paris reste atone mercredi, après des données mitigées sur l'emploi américain et à la veille d'une publication clé sur l'inflation aux Etats-Unis, qui devrait permettre d'affiner les anticipations de baisses de taux pour l'année 2026.

Vers 10H15 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 0,12%, soit un gain de 9,62 points, pour s'établir à 8.115,78 points. L'indice avait cédé 0,21% mardi, pour s'établir à 8.106,16 points.

"Les marchés financiers dans leur ensemble sont restés sans direction claire, un rapport sur l'emploi américain très attendu n'ayant finalement que peu influencé les marchés", commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Selon le département du Travail, le taux de chômage est remonté à 4,6% en novembre, au plus haut depuis quatre ans. En revanche, 64.000 créations d'emplois ont été relevées le mois dernier, mieux que ce qu'attendaient les analystes.

Le rapport, retardé par la paralysie budgétaire ("shutdown") qui a frappé les Etats-Unis au début de l'automne, indique également que l'économie américaine a perdu 105.000 emplois en octobre.

"L'attention se tourne désormais vers les chiffres de l'inflation américaine attendus jeudi, dernier élément majeur entrant dans les calculs de fin d'année de la Fed", la Réserve fédérale américaine, explique Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

"Une inflation plus faible donnerait à la Fed davantage de marge de manœuvre. D'ici là, la conviction des marchés devrait rester limitée", poursuit l'analyste.

Pernod Ricard à plat

Pernod Ricard a annoncé mardi la vente de ses marques de vins effervescents aux Etats-Unis - sous les marques Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX - au groupe californien Trinchero, sans préciser le montant de la transaction.

Celle-ci, qui doit être finalisée au printemps 2026, "ne concerne pas la marque de champagne G.H. Mumm, ni les autres activités internationales de Mumm dans le vin effervescent", précise le groupe de vins et spiritueux dans un communiqué.

Le titre perdait 0,34% à 76,64 euros.

Feu vert chez Crédit Agricole

Eric Vial, le nouveau président de la Fédération nationale du Crédit Agricole, l'instance "politique" du groupe qui chapeaute les différentes caisses régionales, présidera également le conseil d'administration de la "banque centrale" du groupe, Casa, a-t-elle indiqué mardi.

Le marché a bien réagit à l'annonce, le titre prenant 0,49% à 17,33 euros.

