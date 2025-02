Munich Re: objectif 2025 confirmé, le titre progresse information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 12:07









(CercleFinance.com) - Le réassureur allemand Munich Re a confirmé mercredi sa prévision de résultat pour 2025 après avoir dépassé ses objectifs en 2024.



Ces annonces ont été bien accueillies par le marché puisque l'action Munich Re prenait plus de 3% en Bourse de Francfort, signant l'une des plus forte hausses du DAX qui gagne 0,8%.



Le groupe dit avoir dégagé un bénéfice net de 5,7 milliards d'euros, contre 4,6 milliard en 2023, un chiffre qui se situe au-dessus de son objectif initial de cinq milliards d'euros.



Dans un communiqué, Munich Re souligne qu'il s'agit de la quatrième année consécutive qu'il dépasse ses prévisions.



Pour 2025, la société a déclaré viser un chiffre d'affaires de six milliards d'euros.



Concernant l'impact des feux ayant ravagé Los Angeles au mois de janvier, le réassureur dit s'attendre à ce que le secteur de l'assurance essuie les pertes les plus importantes de son histoire.



Au niveau de ses propres comptes, Munich Re indique anticiper un impact négatif de l'ordre 1,2 milliard d'euros.





Valeurs associées MUENCHENER RUECKV 553,00 EUR XETRA +5,01%