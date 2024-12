Munich Re: l'objectif de bénéfice 2025 surprend à la hausse information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - Munich Re a annoncé vendredi viser un bénéfice net de six milliards d'euros à horizon 2025, une nouvelle qui était accueillie favorablement à la Bourse de Francfort.



Autour de 11h40, le titre du groupe de réassurance allemand s'adjugeait plus de 5,5%, ce qui lui permettait de signer la deuxième plus forte progression de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.



Plusieurs analystes font remarquer que l'objectif d'un résultat net de six milliards d'euros l'an prochain est supérieur au consensus, qui visait jusqu'ici 5,9 milliards.



A titre de comparaison, Munich Re s'attend à dépasser cette année son objectif de profit net fixé à cinq milliards d'euros, après avoir démarré l'exercice avec une prévision de quatre milliards d'euros.



'Pour une société connue pour sa prudence en matière d'objectifs, il s'agit clairement d'un élément positif', réagissent les équipes de BofA, qui en profitent pour renouveler leur recommandation d'achat sur le titre.





Valeurs associées MUENCHENER RUECKV 515,80 EUR XETRA +5,24%