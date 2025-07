Munich Re: départ du président du directoire, remplacé par le directeur financier information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 14:37









(Zonebourse.com) - Munich Re a annoncé mercredi la démission pour raisons personnelles de son président du directoire, Joachim Wenning, auquel va succéder l'actuel directeur financier du réassureur allemand, Christoph Jurecka.



Agé de 60 ans, Joachim Wenning - qui était arrivé à la tête du groupe il y a huit ans - quittera ses fonctions le 31 décembre, tandis que Christoph Jurecka, 50 ans, endossera son nouveau rôle à compter du 1er janvier 2026.



C'est Andrew Buchanan, un sud-africain de 47 ans, qui remplacera ce dernier au poste de directeur financier.



Dans son communiqué, Munich Re indique par ailleurs que Robin Johnson, un britannique âgé de 57 ans, a été nommé au poste de directeur technologique, avec prise d'effet en date du 1er août prochain.



A la Bourse de Francfort, l'action Munich Re évoluait peu (+0,1%) mercredi dans le sillage de ces annonces. Le titre s'est apprécié de quelque 220% durant la durée du mandat de Joachim Wenning.





Valeurs associées MUENCHENER RUECKV 579,000 EUR XETRA +0,66%