Munich-RE : cassure des 500 EUR imminente ?

Munich-RE vient de ricocher le 3 septembre sous les 530 EUR et la cassure des 500 EUR (plancher du 21 juillet) semble imminente.
En cas de confirmation, le titre pourrait décrocher en direction des 470 EUR (par la règle du report d'amplitude).
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La Bourse de New York a ouvert orientée à la baisse mardi, confrontée à la montée des prix de l'énergie avec les tensions au Moyen-Orient, qui maintient les taux obligataires à des sommets et pénalise les actions. Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait ... Lire la suite
De la fumée s'élève au-dessus de la capitale ukrainienne alors que la Russie a repris dans la nuit ses attaques aériennes sur Kiev, faisant au moins deux morts et huit blessés, après une suspension de trois jours à l'occasion d'une visite inédite d'émissaires américains. ... Lire la suite
Le Népal a rendu hommage lundi aux victimes de la crue meurtrière du 26 août, alors que l'impatience des familles de milliers de disparus grandit en dépit des efforts déployés par les secours pour retrouver des survivants.
L'Arabie saoudite a dénoncé mardi une série de frappes des Houthis du Yémen voisin, et promis de riposter à ce qui constitue la plus importante attaque de ces rebelles pro-iraniens contre le territoire saoudien depuis plusieurs années. Le Yémen, pays pauvre de ... Lire la suite
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