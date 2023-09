MUNIC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

Activité semestrielle en repli, progression des ventes de Services

Nouvelle amélioration du taux de marge brute porté à 25,8% (+430 bps)

Perte d'EBITDA ajusté limitée à -0,5 M€

Trésorerie disponible stable à 3,3 M€ et dette financière nette de -3,2 M€ au 30 juin 2023, en amélioration de 0,5 M€ par rapport à fin 2022

PERSPECTIVES 2023

Prudence accrue des donneurs d'ordres en 2023 se traduisant par

des reports de commandes

des reports de commandes Chiffre d'affaires annuel 2023 attendu aux alentours de 15 M€

MUNIC (Euronext Growth® Paris – FR0013462231 – ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie ses résultats semestriels 2023 (au 30 juin 2023), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 septembre 2023. Le rapport semestriel 2023 sera mis prochainement à la disposition du public, sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

En K€ - Normes françaises – Données non auditées S1 2021

(6 mois) S1 2022

(6 mois) S1 2023

(6 mois) 2022

(12 mois) CHIFFRE D'AFFAIRES 5 214 9 059 6 305 21 566 MARGE BRUTE 913 1 950 1 627 5 502 % du chiffre d'affaires 17,5% 21,5% 25,8% 25,5% EBITDA AJUSTE 1 -1 347 337 -531 2 072 Dotations nettes aux amortissements et provisions 313 319 1 319 2 059 RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE 2 -1 660 18 -1 850 13 Résultat d'exploitation -2 184 -415 -2 331 -906 Résultat financier 147 -107 -129 -111 Résultat exceptionnel -74 -59 -72 -13 RESULTAT NET -1 516 -89 -1 984 15

1 EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté 2 + Dotations nettes aux amortissements et provisions

2 Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision

6,3 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1 ER SEMESTRE 2023

À l'issue du 1 er semestre de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires de MUNIC s'est établi à 6,3 M€, en repli de -30% par rapport au 1 er semestre 2022, qui représentait une base de comparaison très élevée (+74% de croissance consécutive à une surréaction du marché à la pénurie inédite des composants l'année précédente). Par rapport au 1 er semestre 2021, la croissance semestrielle s'est élevée à +21%.

Au 30 juin 2023, la part des ventes issues de l'activité Services (en progression de +11%), qui génère une marge brute structurellement plus élevée, a continué son accroissement et s'établit désormais à 16%, contre 10% au 1 er semestre 2022 et 5% au 1 er semestre 2021.

Par zone géographique, les ventes semestrielles sont issues à 69% d'Amériques (vs. 71% un an plus tôt), à 28% d'Europe (vs. 26%) et à 3% du reste du monde (stable).

NOUVELLE AMÉLIORATION DU TAUX DE LA MARGE BRUTE AU 1 er SEMESTRE 2023 PORTÉE À 25,8%

À mi-exercice, l'activité de MUNIC a dégagé une marge brute de 1,6 M€. Le taux de marge brute s'élève à 25,8% sur la période, en progression significative par rapport au 1 er semestre 2022 (21,5%) et au 1 er semestre 2021 (17,5%).

Cet accroissement du taux de marge brute tire parti (i) de l'accroissement de la part des Services dans le chiffre d'affaires de MUNIC, (ii) de l'optimisation du prix de revient des produits existants, et ( iii ) de la renégociation des prix de ventes auprès des principaux clients de la société au cours de l'année 2022 dans un contexte inflationniste.

Au 1 er semestre 2023, MUNIC a enregistré un EBITDA de -0,5 M€, contre 0,3 M€ un an plus tôt. Ce recul de l'EBITDA est la conséquence du repli du niveau d'activité sur le semestre ainsi qu'à l'évolution défavorable de la parité euro/dollar qui a pesé à hauteur de -0,3 M€ sur l'EBITDA du semestre.

À l'issue du 1 er semestre, les autres achats et charges externes ont été contenus (+58 K€ sur le semestre) et les charges de personnel affichent une variation de +0,4 M€ due à la reprise de provision sur congés payés constatée en 2022. L'effectif de la société est demeuré stable d'un semestre à l'autre, avec 56 collaborateurs au 30 juin 2023, identique à fin 2022.

Le résultat d'exploitation ajusté s'établit à -1,8 M€ sur la période et intègre 1,3M€ de dotations nettes aux amortissements, en hausse de +1,0 M€ par rapport au 1 er semestre 2022 en raison du démarrage de l'amortissement de la plateforme EKKO, à la suite du lancement de sa commercialisation en juillet 2022.

Le résultat financier est demeuré quasi-stable sur la période, intégrant les charges d'intérêts liés aux obligations convertibles.

Après prise en compte d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 0,5 M€, le résultat net part du groupe s'établi à -2,0 M€ sur le semestre, contre 0,1 M€ un an plus tôt.

TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 3,3 M€ À FIN JUIN 2023, DIMINUTION DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE

En K€ - Normes françaises

Données 30/06/2023 non auditées 31/12 2022 30/06

2023 En K€ - Normes françaises

Données 30/06/2023 non auditées 31/12

2022 30/06

2023 ACTIF IMMOBILISE 12 154 12 537 CAPITAUX PROPRES 14 298 12 314 dont Immobilisations incorporelles 11 717 12 064 PROVISIONS 1 124 975 ACTIF CIRCULANT 12 580 8 728 DETTES FINANCIERES 6 947 6 480 dont Stocks 3 580 2 645 dont Emprunts obligataires 1 900 1 900 dont Créances clients 5 402 2 671 dont Emprunts auprès d'établissements de crédit 2 940 2 598 dont Autres créances 3 598 3 171 dont Dettes financières diverses 2 107 1 983 TRESORERIE 3 218 3 301 AUTRES DETTES 5 772 4 829 TOTAL ACTIF 28 180 24 591 TOTAL PASSIF 28 180 24 591

À l'issue du 1 er semestre 2023, le niveau des stocks a été ramené à 2,6 M€, après une forte hausse en 2022 en raison des tensions accrues sur le marché des composants ayant conduit MUNIC à sécuriser ses approvisionnements en anticipant les achats de certains composants. Le montant des créances clients a également été divisé par deux par rapport au 31 décembre 2022.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres de MUNIC s'élevaient à 12,3 M€, contre 14,3 M€ six mois plus tôt.

Les dettes financières ont diminué sur le semestre, ramenées désormais à 6,5 M€ contre 6,9 M€ à fin 2022, incluant 2,6 M€ au titre de Prêts garantis par l'Etat, 1,9 M€ d'obligation convertibles à échéance juillet 2024, et des dettes financières diverses (BPI France) pour le solde.

À mi-exercice, MUNIC disposait d'une trésorerie disponible de 3,3 M€, contre 3,2 M€ à fin décembre 2022. La dette financière nette s'inscrit en diminution à -3,2 M€ (vs. -3,7 M€ à fin 2022), représentant à fin juin un ratio de gearing net de 26%.

Cette position de trésorerie devrait permettre à MUNIC de financer ses activités jusqu'à mi-2024. En parallèle des actions déjà engagées sur l'opérationnel visant à accroître sa génération de trésorerie, la société travaille activement sur l'ensemble de ses sources de financement et à l'obtention de financements supplémentaires afin d'étendre cet horizon de trésorerie.

PERSPECTIVES : RALENTISSEMENT DE LA DEMANDE DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DÉGRADÉ

Après une année 2022 dynamique, caractérisée par une relance économique post-pandémie et une très forte demande en réaction à la pénurie des composants électroniques, le contexte économique s'est progressivement dégradé en 2023, incitant certains clients grands comptes de MUNIC à faire preuve d'une prudence accrue dans le lancement de leurs projets et leurs commandes de Smart Dongles .

Au cours des dernières semaines, cette frilosité des donneurs d'ordre s'est matérialisée par des prises de commandes partielles et, pour certains clients, des reports de commandes sur 2024. Dans ce contexte, MUNIC anticipe désormais un recul de son volume d'affaires en 2023, avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 M€ sur l'exercice.

Parallèlement, la société intensifie ses efforts et sa mobilisation sur le plan commercial, tout en poursuivant ses investissements R&D principalement pour sa plateforme EKKO mais aussi pour l'enrichissement de sa gamme de terminaux, avec en prévision le lancement commercial de trois nouveaux produits dans le courant du 4 ème trimestre 2023.

Sur le plan commercial, les pilotes clients en cours utilisant la plateforme EKKO sont tous concluants et la société table sur la signature de plusieurs contrats de déploiement dans les tous prochains mois.

À plus long terme, MUNIC se donne toujours pour objectif d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2026, dont 25 M€ générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.

AGENDA FINANCIER 2023

30 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023 28 mars 2024 Résultats annuels 2023

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 19,3 M€ de chiffre d'affaires en 2021, en croissance de +156%, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

