MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce que les Smart Dongles OBD MUNIC et la plateforme cloud Munic.io ont été choisis pour collecter, traiter, stocker et distribuer en temps réel les données véhicules des clients de vjumi (une société de D-amp GmbH et une filiale de SELECT AG). Cet accord donne naissance à la 1ère solution télématique qui permet de digitaliser l'activité de services après-vente et la mise en réseau des véhicules, et contribue ainsi à accroître la compétitivité des garages et réparateurs indépendants.

La plateforme cloud Munic.io analyse les données collectées à partir des Smart Dongles Munic, et intègre des technologies de Machine Learning et d'Intelligence Artificielle, permettant à vjumi de surveiller et de diagnostiquer en permanence des milliers de sources de données sur les véhicules, assurant ainsi une maintenance prédictive efficace.

Lors d'un dysfonctionnement ou d'une panne du véhicule, l'atelier est averti en temps réel via l'application vjumi et prend des mesures proactives pour offrir immédiatement une aide au client. La communication des informations par l'automobiliste se fait sur une base volontaire. En outre, les ateliers peuvent numériser leurs processus sur la base de cette acquisition automatisée de données et élargir leur gamme de services à destination de leurs clients.

Aaron Solomon, PDG de MUNIC, a déclaré : « La combinaison des Smart Dongles MUNIC et de la plateforme cloud Munic.io permet de récupérer des milliers de données des véhicules conduits par les clients de vjumi. Les données ainsi fournies par MUNIC apportent aux garages et ateliers d'entretien un aperçu pertinent de l'état d'un véhicule en temps réel, tandis que les clients de vjumi peuvent surveiller eux-mêmes l'état de leur véhicule et planifier les rendez-vous d'entretien. »

Daniel Trost, Directeur général (D-amp) et Chief Digital Officer (SELECT AG) a commenté : « MUNIC a joué un rôle important dans la réussite du lancement de vjumi. Nous avons testé de manière approfondie la suite de solutions Munic.io, y compris la plateforme en cloud Munic.io et les Smart Dongles, afin de nous assurer que nous pouvions obtenir un grand nombre d'informations précises sur le diagnostic du véhicule. Les résultats de ces tests ont prouvé que MUNIC pouvait répondre à toutes nos exigences. En conséquence, vjumi est la 1ère solution télématique sur le marché qui fournit aux garages et ateliers indépendants les données des véhicules de leurs clients en temps réel, et en outre, l'application vjumi ouvre de nouvelles options de communication entre les ateliers et leurs clients. »

AGENDA FINANCIER 2021

27 juillet 2021 Chiffre d'affaires semestriel 2021 28 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 31 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 31 mars 2022 Résultats annuels 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de SELECT AG

SELECT AG est une centrale d'achat pour les grossistes en pièces automobiles. Ses activités principales sont les services d'assortiment, d'achat et d'aide à la vente pour les grossistes en pièces automobiles et les garages indépendants. Fondée en 2000, SELECT AG est aujourd'hui l'un des trois principaux acteurs indépendants du marché allemand des pièces détachées). Au total, 15 grossistes en pièces détachées sont actionnaires de SELECT AG, avec 142 sites. Environ 3 700 employés travaillent pour les actionnaires du groupe d'achat dans toute l'Allemagne pour plus de 31 000 clients. Le chiffre d'affaires annuel est de 800 millions d'euros. Dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation, SELECT AG a rejoint TEMOT International (TI) en tant que principal actionnaire le 1er juillet 2017.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 19 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 65 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 7,5 M€ de chiffre d'affaires en 2020, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 - Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

