MUNIC : LE GROUPE AURIGE CHOISIT EKKOFLEET POUR TRANSFORMER LA GESTION CONNECTEE DE SA FLOTTE

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , société Française, leader en technologies d'Intelligence Artificielle appliquées à l'Automobile, est fier d'annoncer que le Groupe AURIGE, leader de la restauration et de la préservation du patrimoine historique français, a sélectionné sa solution EKKOFLEET pour optimiser la gestion de sa flotte et atteindre ses objectifs d'efficacité, de sécurité et de durabilité.

Des performances de flotte renforcées pour le Groupe AURIGE

Avec une flotte de plus de 600 véhicules déployés sur tout le territoire français, le Groupe AURIGE avait besoin d'une solution capable de centraliser et d'analyser les données essentielles pour la gestion de son parc, via une interface conviviale et fluide. EKKOFLEET offre à la fois une vue synthétique sur l'ensemble et des sous-groupes de la flotte et une vue précise en temps réel sur chaque véhicule, permettant de suivre les performances, anticiper les besoins tels ceux de maintenance, et garantir la sécurité de ses équipes.

« Chaque jour, nos équipes de compagnons œuvrent à travers tout le territoire à restaurer le prestige du patrimoine français. Nos véhicules, souvent chargés et très sollicités, nécessitent une gestion optimisée. Grâce à EKKOFLEET, nous disposons d'informations clés pour une utilisation efficace de notre flotte, une transition progressive vers des véhicules à faible émission, et une amélioration de la sécurité de nos conducteurs » souligne Erick Romestaing, Directeur Général du Groupe AURIGE.

Une solution sur mesure, répondant aux besoins uniques du Groupe AURIGE

La solution EKKOFLEET de Munic s'adapte spécifiquement aux exigences du Groupe AURIGE, intégrant des fonctionnalités avancées telles que la gestion des risques, la maintenance préventive, le suivi de la consommation de carburant, l'intégration aux outils de gestion de parc, ainsi que l'optimisation des frais de déplacement et avantages en nature.

Une alliance stratégique pour un avenir plus durable

Munic s'engage à accompagner le Groupe AURIGE dans ses ambitions écoresponsables. En fournissant des outils de mesure précise des émissions et un suivi rigoureux des objectifs de réduction d'empreinte carbone, EKKOFLEET soutient le Groupe AURIGE dans ses démarches de conformité avec la Directive CSRD sur le reporting de durabilité, contribuant ainsi à un avenir plus vert.

À propos de MUNIC

Depuis 2002, Munic (Euronext: ALMUN) est une société technologique française développant des solutions connectées permettant d'optimiser l'exploitation de véhicules. Ses clients (Opérateurs de Flottes, Constructeurs et Équipementiers Auto, Fournisseurs de services, Assureurs…) choisissent MUNIC pour la grande fiabilité de ses solutions, mais aussi pour sa force d'innovation continue et sa capacité d'accompagnement de projets.

La plateforme EKKOFLEET contribue à simplifier la Gestion de Flotte, grâce à des données très fiables et des solutions adaptées aux besoins en constante évolution de nos clients: que les véhicules ou engins soient connectés par les constructeurs ou via ses boitiers aftermarket, MUNIC offre le même niveau de données, de manière homogène.

À propos du Groupe AURIGE

Le Groupe AURIGE est un groupe familial, leader de la restauration et de la préservation du patrimoine en France. Fondé sur des valeurs d'excellence, de savoir-faire et de respect de l'héritage culturel, le groupe intervient sur des projets emblématiques tels que la rénovation de monuments historiques, d'ouvrages d'art et de bâtiments classés. Grâce à une expertise reconnue en maçonnerie traditionnelle et taille de pierre, AURIGE conjugue tradition et innovation pour répondre aux exigences les plus élevées.

AURIGE a développé Sixtine Aménagement, une marque ambassadrice dédiée aux métiers du second-œuvre décoratif. Elle fédère les actions de nos différents ateliers pour les projets privés et accompagne les architectes d'intérieur dans la réalisation de leurs projets haut de gamme. Sixtine Aménagement incarne l'alliance parfaite entre artisanat d'exception et excellence décorative, offrant un service unique et personnalisé pour des créations d'intérieur sur mesure.

L'engagement d'AURIGE envers la durabilité et la transmission des métiers artisanaux est au cœur de sa mission. Fort d'une présence nationale et d'une équipe de passionnés, le groupe contribue activement à préserver le patrimoine architectural pour les générations futures.

CONTACTS

Groupe AURIGE

M. Licht Pierre

Tél. : 01 43 12 35 35

pierre.licht@aurige.grou p MUNIC

M. Rozenblum David

Tél. : 01 42 93 11 25

david.rozenblum@munic.io