MUNIC : FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS

Solide croissance de +46% de la marge brute

EBITDA ajusté en nette progression : marge d'EBITDA ajusté de 13,7%

Trésorerie disponible de 1,9 M€ et dette financière nette ramenée à

2,4 M€ au 30 juin 2025

Confirmation de la bonne dynamique d'activité escomptée en 2025

MUNIC (Euronext Growth® Paris – FR0013462231 – ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie ses résultats semestriels 2025 (au 30 juin 2025), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 septembre 2025. Le rapport semestriel 2025 sera mis prochainement à la disposition du public, sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

En K€ - Normes françaises – Données non auditées S1 2024 S1 2025 Variation 2024

(12 mois) CHIFFRE D'AFFAIRES 4 442 7 026 +58% 9 499 MARGE BRUTE 1 604 2 348 +46% 4 094 % du chiffre d'affaires 36,1% 33,4% 43,0% EBITDA AJUSTE 1 57 965 +908 K€ 1 328 % du chiffre d'affaires 1,3% 13,7% 14,0% Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 267 1 185 -82 K€ 2 687 RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE 2 -1 209 -220 +989 K€ -1 221 Résultat d'exploitation -1 681 -421 +1 260 K€ -2 151 Résultat financier -380 -271 +109 K€ -503 Résultat exceptionnel -103 150 +253 K€ 604 RESULTAT NET -1 692 -341 +1 351 K€ -1 120

REBOND DE L'ACTIVIT É AU 1 ER SEMESTRE 2025 : +58% DE CROISSANCE

Au 1 er semestre de son exercice 2025, le chiffre d'affaires de MUNIC s'est établi à 7,0 M€, en croissance soutenue de +58% par rapport au 1 er semestre 2024, représentant d'ores et déjà 73% du niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2024.

Ce rebond de l'activité est le fruit de :

la reprise de l'activité auprès des clients historiques de MUNIC , portée par le report de commandes de Smart Dongles de 2024 sur 2025 et le lancement de nouveaux projets par des clients historiques ; la montée en puissance des ventes de la solution de gestion de flottes de véhicules Ekkofleet lancée mi-2024 ; et le démarrage des ventes chez de nouveaux clients dans le cadre des contrats remportés entre 2022 et 2024 et qui sont désormais rentrés en phase déploiement.

Les ventes de Produits de Smart Dongles ont augmenté de +67% sur la période, et les ventes issues des Services , activité qui génère une marge brute structurellement plus élevée, ont augmenté de +29%. MUNIC poursuit sa politique de diversification qui vise à accroître son activité récurrente de Services, qui représente désormais 20% de son activité globale, à travers l'augmentation des facturations liées aux abonnements à la plateforme Munic.io.

Par zone géographique, les ventes semestrielles sont issues à 72% d'Amériques (vs. 71% un an plus tôt) et à 28% d'Europe (vs. 29%).

MARGE BRUTE EN CROISSANCE DE +46%, REPR É SENTANT 33,4% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

À mi-exercice, MUNIC a dégagé une marge brute de 2,3 M€, en forte progression de +46% par rapport à la même période l'an dernier.

Le taux de marge brute s'élève ainsi à 33,4% du chiffre d'affaires sur la période, contre 36,1% au 1 er semestre 2024.

Il convient de souligner qu'au 1 er semestre 2025, la marge brute a été impactée par la très forte augmentation des droits de douane aux États-Unis depuis mars 2025. Pour rappel, MUNIC a rapidement mis en place des mesures correctives visant à limiter l'impact de ces taxes sur sa rentabilité. Avec le basculement de la production, désormais au Mexique au lieu de la Chine, dorénavant effectif pour ses principaux clients américains, MUNIC escompte une amélioration de sa marge brute au 2 nd semestre 2025 .

MARGE D'EBITDA AJUSTÉ [1] PORT ÉE À 13,7% AU 1 ER SEMESTRE 2025

À l'issue du 1 er semestre 2025, MUNIC affiche un EBITDA ajusté 3 de 1,0 M€, en forte amélioration par rapport à la même période l'an dernier (+0,1 M€), grâce à l'optimisation des dépenses opérationnelles, tout en maintenant les investissements nécessaires pour soutenir le développement de nouveaux produits.

Cette bonne maîtrise des charges opérationnelles a permis de réduire les autres achats et charges externes de -24% sur le semestre, et les charges de personnel de -18% , alors que la société a enregistré une croissance de plus de 50% de son activité. L'effectif moyen de MUNIC s'élève à 41 personnes à fin juin 2025, contre 50 un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation ajusté [2] s'établit à -0,2 M€ sur le semestre, en amélioration de +1,0 M€ par rapport à la même période un an plus tôt. Il intègre 1,2 M€ de dotations nettes aux amortissements, en légère baisse par rapport au 1 er semestre 2024, composées principalement l'amortissement de la plateforme EKKO.

Après prise en compte du résultat financier de -0,3 M€ (constitué principalement des charges d'intérêt liées aux obligations convertibles), d'un résultat exceptionnel de 0,2 M€ et d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 0,2 M€, le résultat net part du groupe s'établi à -0,3 M€ sur le semestre, en amélioration de +1,4 M€ par rapport au 1 er semestre 2024.

TRÉSORERIE DISPONIBLE EN HAUSSE AU 30 JUIN 2025, RÉDUCTION DES DETTES FINANCIÈRES

Au 30 juin 2025, les capitaux propres de MUNIC s'élevaient à 11,0 M€, contre 11,4 M€ au 31 décembre 2024.

Les dettes financières ont diminué de -0,5 M€ sur le semestre, ramenées à 4,3 M€ contre 4,8 M€ à fin 2024, constituées de 1,1 M€ de Prêts garantis par l'Etat, de 1,4 M€ d'obligations convertibles à échéance désormais portée à juillet 2027 ( lire le communiqué du 28 juillet 2025 ), et de dettes financières diverses (dont Bpifrance) pour le solde.

À mi-exercice, MUNIC disposait d'une trésorerie disponible de 1,9 M€, contre 1,8 M€ à fin décembre 2024, avec le versement en avril 2025 de la deuxième tranche (750 K€) du financement obtenu par l'État français et Bpifrance. Les troisième et quatrième tranches, d'un même montant, seront versées au 2 nd semestre 2025 et au 2 nd semestre 2026.

La dette financière nette s'inscrit ainsi en diminution à -2,4 M€ (vs. -3,1 M€ fin 2024), représentant à fin juin 2025 un ratio de gearing net de 22%.

PERSPECTIVES

Le net rebond de l'activité de MUNIC sur cette première partie d'exercice, ainsi que la forte progression de ses indicateurs opérationnels, reflètent la montée en puissance des contrats remportés par la société, notamment le partenariat stratégique signé avec un leader mondial de l'industrie automobile qui s'est traduit par le lancement fin 2024 d'une solution innovante développée conjointement pour les véhicules électriques, ainsi que la capacité de la société à gérer rigoureusement ses coûts et améliorer sa structure financière.

MUNIC poursuit ses travaux de prospection et de conquête, et adresse de nombreuses opportunités de développement, en particulier sur la commercialisation de son offre de services EKKO. Grâce aux efforts de la société, Ekkofleet est aujourd'hui bien positionnée pour répondre aux besoins d'un marché de plus en plus demandeur de solutions flexibles et performantes pour gérer efficacement les flottes de véhicules.

Sur le plan de la R&D, et afin d'étoffer sa gamme de produits, MUNIC poursuit le développement des terminaux durcis C4R qui seront présentés lors du salon du machinisme agricole, Agritechnica. D'autres terminaux sont également en cours de développement dont le Smart Dongles OBD DoIP (Ethernet) spécifiquement destinés à la nouvelle génération de véhicules intégrant des architectures électroniques plus avancées, le C4CS boitier dédié au car sharing (autopartage) ainsi que la solution dashcam (caméra embarquée). La société continue d'investir dans le développement de sa plateforme pour véhicules autonomes EKKO Drive, ce qui inclus une évolution importante de son système d'exploitation embarqué, Morpheus 4.X, et le développement de l'intelligence artificielle dédiée à la perception et la reconnaissance de l'environnement (traitement des signaux radars, lidar et caméra) ainsi qu'au guidage.

Ces produits et services innovants continuent de susciter l'intérêt de plusieurs grands acteurs, conduisant la société à anticiper la poursuite d'une bonne dynamique de son activité et de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2025.

AGENDA FINANCIER 2025

28 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 16 avril 2026 (vs. 9 avril initialement) Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

