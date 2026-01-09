MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 59 200
- Solde en espèces : 27 496,31 €
Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|256 633 titres
|211 945,16 €
|1 638 transactions
|VENTE
|245 176 titres
|205 625,80 €
|1 550 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 47 743
- Solde en espèces : 33 815,67 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
À propos de MUNIC
Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.
Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.
Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).
MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).
Plus d'informations sur : www.munic.io
- ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux en
EUR
|TOTAL
|1 638
|256 633
|211 945,16
|1 550
|245 176
|205 625,80
|01/07/2025
|7
|1404
|897,02
|1
|50
|32,3
|02/07/2025
|17
|1991
|1225,46
|8
|777
|483,92
|03/07/2025
|13
|1207
|743,39
|6
|620
|383,22
|04/07/2025
|0
|0
|0
|3
|350
|214,59
|07/07/2025
|10
|1250
|765,63
|0
|0
|0
|08/07/2025
|7
|1054
|644,84
|26
|3179
|2005,31
|09/07/2025
|8
|791
|542,63
|24
|3526
|2447,4
|10/07/2025
|18
|2128
|1485,13
|16
|2054
|1488,94
|11/07/2025
|13
|1169
|929
|33
|7097
|5650,63
|14/07/2025
|44
|7023
|5345,91
|15
|814
|646,97
|15/07/2025
|24
|3975
|2904,14
|4
|879
|657,58
|16/07/2025
|15
|2131
|1544,76
|2
|436
|323,99
|17/07/2025
|5
|541
|377,67
|5
|581
|406,82
|18/07/2025
|7
|447
|311,16
|0
|0
|0
|21/07/2025
|4
|130
|90,48
|62
|13855
|10690,52
|22/07/2025
|17
|3355
|2731,31
|19
|2581
|2150,75
|23/07/2025
|0
|2876
|2271,75
|0
|2400
|1944,48
|24/07/2025
|19
|4398
|4165,79
|24
|6301
|6120,79
|25/07/2025
|22
|3190
|2828,25
|18
|3291
|2974,73
|28/07/2025
|28
|6441
|5725,4
|5
|425
|383,56
|29/07/2025
|1
|487
|413,95
|31
|4868
|4435,23
|30/07/2025
|19
|4071
|3963,93
|9
|2260
|2305,2
|31/07/2025
|3
|46
|43,13
|1
|200
|188
|01/08/2025
|15
|2161
|1960,03
|4
|85
|77,35
|04/08/2025
|21
|2431
|2123,72
|5
|422
|371,4
|05/08/2025
|21
|1591
|1308,76
|5
|161
|133,6
|06/08/2025
|5
|1453
|1258,88
|47
|6030
|5265,4
|07/08/2025
|1
|65
|56,55
|5
|421
|371,41
|08/08/2025
|2
|700
|620,2
|20
|3260
|2988,44
|11/08/2025
|13
|2446
|2229,28
|35
|5809
|5432
|12/08/2025
|6
|235
|226,35
|21
|2554
|2492,19
|13/08/2025
|15
|2351
|2400,14
|21
|2642
|2752,17
|14/08/2025
|10
|1805
|1871,79
|4
|550
|588,5
|15/08/2025
|14
|2940
|2997,04
|14
|4137
|4352,54
|18/08/2025
|11
|864
|900,55
|9
|810
|860,38
|19/08/2025
|6
|562
|587,51
|1
|100
|105
|20/08/2025
|8
|3722
|3738,75
|5
|712
|735,5
|21/08/2025
|5
|585
|579,68
|0
|0
|0
|22/08/2025
|11
|2484
|2423,64
|3
|500
|490
|25/08/2025
|37
|6910
|6498,16
|10
|707
|678,37
|26/08/2025
|13
|6187
|4960,12
|32
|6139
|5302,87
|27/08/2025
|8
|1067
|946,54
|2
|95
|86
|28/08/2025
|4
|255
|234,01
|15
|1895
|1756,48
|29/08/2025
|32
|3801
|3437,62
|12
|815
|750,45
|01/09/2025
|20
|2928
|2608,26
|2
|257
|211,25
|02/09/2025
|16
|1485
|1193,94
|9
|1406
|1126,49
|03/09/2025
|21
|2903
|2115,71
|11
|1960
|1425,12
|04/09/2025
|4
|462
|345,35
|10
|1568
|1184,15
|05/09/2025
|21
|1763
|1299,15
|9
|1000
|749,3
|08/09/2025
|31
|2782
|2031,69
|7
|405
|296,34
|09/09/2025
|8
|539
|388,83
|3
|424
|308,04
|10/09/2025
|3
|338
|241,06
|10
|1601
|1163,77
|11/09/2025
|2
|100
|74
|0
|0
|0
|12/09/2025
|8
|849
|613,57
|0
|0
|0
|15/09/2025
|24
|12163
|7684,58
|22
|8319
|5487,21
|16/09/2025
|10
|1494
|1007,85
|5
|1320
|889,15
|17/09/2025
|4
|328
|231,44
|23
|4842
|3493,99
|18/09/2025
|16
|2269
|1731,93
|18
|3554
|2821,88
|19/09/2025
|5
|925
|702,35
|5
|709
|543,45
|22/09/2025
|8
|1191
|908,73
|2
|510
|391,48
|23/09/2025
|4
|1693
|1360,66
|23
|3259
|2628,71
|24/09/2025
|11
|697
|589,45
|26
|2110
|1807,22
|25/09/2025
|14
|1236
|1027,24
|15
|2157
|1836,69
|26/09/2025
|59
|9148
|7892,89
|50
|8494
|7625,06
|29/09/2025
|23
|3508
|3154,3936
|26
|2719
|2513,9873
|30/09/2025
|12
|1422
|1311,94
|14
|1677
|1564,81
|01/10/2025
|30
|3020
|2858,73
|52
|7040
|7042,82
|02/10/2025
|31
|6003
|6172,88
|32
|3968
|4182,67
|03/10/2025
|68
|11360
|10947,63
|34
|3660
|3793,59
|06/10/2025
|30
|2822
|2417,89
|21
|2960
|2590,59
|07/10/2025
|21
|1748
|1462,38
|1
|50
|42,6
|08/10/2025
|4
|401
|322,85
|29
|4881
|4075,64
|09/10/2025
|11
|1367
|1164,96
|3
|85
|73,44
|10/10/2025
|14
|4031
|3291,31
|10
|2793
|2348,63
|13/10/2025
|5
|369
|304,5
|15
|2035
|1698
|14/10/2025
|8
|911
|747,57
|3
|180
|149,4
|15/10/2025
|21
|5522
|4469,51
|7
|2087
|1706,96
|16/10/2025
|19
|3169
|2439,5
|11
|1045
|822,83
|17/10/2025
|2
|529
|407,07
|14
|2018
|1571,62
|20/10/2025
|5
|378
|300,25
|7
|987
|789,3
|21/10/2025
|9
|847
|668,79
|5
|950
|756,39
|22/10/2025
|2
|48
|38,21
|1
|250
|199,5
|23/10/2025
|12
|1470
|1159,39
|2
|121
|95,35
|24/10/2025
|0
|442
|345,64
|0
|0
|0
|27/10/2025
|16
|2154
|1649,53
|1
|60
|45,72
|28/10/2025
|19
|2249
|1650,77
|3
|248
|183,42
|29/10/2025
|9
|2098
|1539,93
|1
|300
|219
|30/10/2025
|3
|250
|181
|5
|950
|704,9
|31/10/2025
|16
|1490
|1147,75
|36
|7708
|6103,19
|03/11/2025
|12
|1661
|1248,08
|12
|873
|668,63
|04/11/2025
|9
|1351
|997,85
|1
|17
|12,68
|05/11/2025
|5
|504
|370,79
|8
|927
|688,58
|06/11/2025
|1
|75
|59,55
|14
|1597
|1237,68
|07/11/2025
|14
|1814
|1478,41
|15
|2480
|2072,04
|10/11/2025
|20
|2162
|1678,58
|11
|1110
|868,91
|11/11/2025
|7
|1357
|1037,16
|3
|260
|199,71
|12/11/2025
|4
|627
|482,04
|0
|0
|0
|13/11/2025
|2
|810
|621,43
|3
|160
|123,33
|14/11/2025
|11
|1000
|764,8
|1
|500
|384
|17/11/2025
|2
|21
|16,04
|2
|197
|150,78
|18/11/2025
|25
|4007
|2972,79
|6
|613
|454,97
|19/11/2025
|13
|1812
|1308,99
|5
|697
|509,72
|20/11/2025
|7
|836
|603,84
|17
|2170
|1581,71
|21/11/2025
|4
|639
|458,1
|4
|850
|612,43
|24/11/2025
|1
|12
|8,76
|12
|2290
|1669,64
|25/11/2025
|9
|600
|437,82
|0
|0
|0
|26/11/2025
|0
|0
|0
|12
|2043
|1504,26
|27/11/2025
|0
|0
|0
|4
|834
|623,58
|28/11/2025
|1
|15
|11,22
|2
|255
|191,25
|01/12/2025
|13
|490
|364,41
|1
|25
|18,7
|02/12/2025
|9
|1643
|1252,62
|24
|4007
|3083,39
|03/12/2025
|7
|572
|455,03
|20
|2855
|2277,72
|04/12/2025
|6
|490
|397,29
|9
|1571
|1278,32
|05/12/2025
|0
|943
|767,7
|0
|1888
|1587,62
|08/12/2025
|17
|4683
|3872,84
|31
|5326
|4667,17
|09/12/2025
|44
|10142
|8189,67
|29
|3872
|3372,51
|10/12/2025
|23
|3064
|2335,38
|14
|876
|673,56
|11/12/2025
|3
|224
|172,93
|2
|103
|79,62
|12/12/2025
|5
|329
|260,27
|13
|1613
|1275,4
|15/12/2025
|6
|2018
|1580,5
|6
|1256
|1004,3
|16/12/2025
|6
|1430
|1127,7
|4
|800
|641,2
|17/12/2025
|1
|165
|130,35
|12
|1933
|1557,8
|18/12/2025
|12
|1005
|833,35
|5
|825
|686,81
|19/12/2025
|16
|2144
|1774,16
|6
|916
|763,12
|22/12/2025
|13
|1870
|1504,6
|4
|902
|738,83
|23/12/2025
|26
|3303
|2559,83
|11
|2358
|1856,93
|24/12/2025
|10
|1068
|839,23
|20
|3333
|2690,4
|29/12/2025
|22
|2316
|1943,59
|7
|920
|798,38
|30/12/2025
|8
|1222
|983,34
|11
|983
|807,53
|31/12/2025
|6
|588
|531,02
|24
|3886
|3423,95
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95905-munic_nombre-actions-ddv_31122025.pdf
