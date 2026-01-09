MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 59 200

Solde en espèces : 27 496,31 €

Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 256 633 titres 211 945,16 € 1 638 transactions VENTE 245 176 titres 205 625,80 € 1 550 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 47 743

Solde en espèces : 33 815,67 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 638 256 633 211 945,16 1 550 245 176 205 625,80 01/07/2025 7 1404 897,02 1 50 32,3 02/07/2025 17 1991 1225,46 8 777 483,92 03/07/2025 13 1207 743,39 6 620 383,22 04/07/2025 0 0 0 3 350 214,59 07/07/2025 10 1250 765,63 0 0 0 08/07/2025 7 1054 644,84 26 3179 2005,31 09/07/2025 8 791 542,63 24 3526 2447,4 10/07/2025 18 2128 1485,13 16 2054 1488,94 11/07/2025 13 1169 929 33 7097 5650,63 14/07/2025 44 7023 5345,91 15 814 646,97 15/07/2025 24 3975 2904,14 4 879 657,58 16/07/2025 15 2131 1544,76 2 436 323,99 17/07/2025 5 541 377,67 5 581 406,82 18/07/2025 7 447 311,16 0 0 0 21/07/2025 4 130 90,48 62 13855 10690,52 22/07/2025 17 3355 2731,31 19 2581 2150,75 23/07/2025 0 2876 2271,75 0 2400 1944,48 24/07/2025 19 4398 4165,79 24 6301 6120,79 25/07/2025 22 3190 2828,25 18 3291 2974,73 28/07/2025 28 6441 5725,4 5 425 383,56 29/07/2025 1 487 413,95 31 4868 4435,23 30/07/2025 19 4071 3963,93 9 2260 2305,2 31/07/2025 3 46 43,13 1 200 188 01/08/2025 15 2161 1960,03 4 85 77,35 04/08/2025 21 2431 2123,72 5 422 371,4 05/08/2025 21 1591 1308,76 5 161 133,6 06/08/2025 5 1453 1258,88 47 6030 5265,4 07/08/2025 1 65 56,55 5 421 371,41 08/08/2025 2 700 620,2 20 3260 2988,44 11/08/2025 13 2446 2229,28 35 5809 5432 12/08/2025 6 235 226,35 21 2554 2492,19 13/08/2025 15 2351 2400,14 21 2642 2752,17 14/08/2025 10 1805 1871,79 4 550 588,5 15/08/2025 14 2940 2997,04 14 4137 4352,54 18/08/2025 11 864 900,55 9 810 860,38 19/08/2025 6 562 587,51 1 100 105 20/08/2025 8 3722 3738,75 5 712 735,5 21/08/2025 5 585 579,68 0 0 0 22/08/2025 11 2484 2423,64 3 500 490 25/08/2025 37 6910 6498,16 10 707 678,37 26/08/2025 13 6187 4960,12 32 6139 5302,87 27/08/2025 8 1067 946,54 2 95 86 28/08/2025 4 255 234,01 15 1895 1756,48 29/08/2025 32 3801 3437,62 12 815 750,45 01/09/2025 20 2928 2608,26 2 257 211,25 02/09/2025 16 1485 1193,94 9 1406 1126,49 03/09/2025 21 2903 2115,71 11 1960 1425,12 04/09/2025 4 462 345,35 10 1568 1184,15 05/09/2025 21 1763 1299,15 9 1000 749,3 08/09/2025 31 2782 2031,69 7 405 296,34 09/09/2025 8 539 388,83 3 424 308,04 10/09/2025 3 338 241,06 10 1601 1163,77 11/09/2025 2 100 74 0 0 0 12/09/2025 8 849 613,57 0 0 0 15/09/2025 24 12163 7684,58 22 8319 5487,21 16/09/2025 10 1494 1007,85 5 1320 889,15 17/09/2025 4 328 231,44 23 4842 3493,99 18/09/2025 16 2269 1731,93 18 3554 2821,88 19/09/2025 5 925 702,35 5 709 543,45 22/09/2025 8 1191 908,73 2 510 391,48 23/09/2025 4 1693 1360,66 23 3259 2628,71 24/09/2025 11 697 589,45 26 2110 1807,22 25/09/2025 14 1236 1027,24 15 2157 1836,69 26/09/2025 59 9148 7892,89 50 8494 7625,06 29/09/2025 23 3508 3154,3936 26 2719 2513,9873 30/09/2025 12 1422 1311,94 14 1677 1564,81 01/10/2025 30 3020 2858,73 52 7040 7042,82 02/10/2025 31 6003 6172,88 32 3968 4182,67 03/10/2025 68 11360 10947,63 34 3660 3793,59 06/10/2025 30 2822 2417,89 21 2960 2590,59 07/10/2025 21 1748 1462,38 1 50 42,6 08/10/2025 4 401 322,85 29 4881 4075,64 09/10/2025 11 1367 1164,96 3 85 73,44 10/10/2025 14 4031 3291,31 10 2793 2348,63 13/10/2025 5 369 304,5 15 2035 1698 14/10/2025 8 911 747,57 3 180 149,4 15/10/2025 21 5522 4469,51 7 2087 1706,96 16/10/2025 19 3169 2439,5 11 1045 822,83 17/10/2025 2 529 407,07 14 2018 1571,62 20/10/2025 5 378 300,25 7 987 789,3 21/10/2025 9 847 668,79 5 950 756,39 22/10/2025 2 48 38,21 1 250 199,5 23/10/2025 12 1470 1159,39 2 121 95,35 24/10/2025 0 442 345,64 0 0 0 27/10/2025 16 2154 1649,53 1 60 45,72 28/10/2025 19 2249 1650,77 3 248 183,42 29/10/2025 9 2098 1539,93 1 300 219 30/10/2025 3 250 181 5 950 704,9 31/10/2025 16 1490 1147,75 36 7708 6103,19 03/11/2025 12 1661 1248,08 12 873 668,63 04/11/2025 9 1351 997,85 1 17 12,68 05/11/2025 5 504 370,79 8 927 688,58 06/11/2025 1 75 59,55 14 1597 1237,68 07/11/2025 14 1814 1478,41 15 2480 2072,04 10/11/2025 20 2162 1678,58 11 1110 868,91 11/11/2025 7 1357 1037,16 3 260 199,71 12/11/2025 4 627 482,04 0 0 0 13/11/2025 2 810 621,43 3 160 123,33 14/11/2025 11 1000 764,8 1 500 384 17/11/2025 2 21 16,04 2 197 150,78 18/11/2025 25 4007 2972,79 6 613 454,97 19/11/2025 13 1812 1308,99 5 697 509,72 20/11/2025 7 836 603,84 17 2170 1581,71 21/11/2025 4 639 458,1 4 850 612,43 24/11/2025 1 12 8,76 12 2290 1669,64 25/11/2025 9 600 437,82 0 0 0 26/11/2025 0 0 0 12 2043 1504,26 27/11/2025 0 0 0 4 834 623,58 28/11/2025 1 15 11,22 2 255 191,25 01/12/2025 13 490 364,41 1 25 18,7 02/12/2025 9 1643 1252,62 24 4007 3083,39 03/12/2025 7 572 455,03 20 2855 2277,72 04/12/2025 6 490 397,29 9 1571 1278,32 05/12/2025 0 943 767,7 0 1888 1587,62 08/12/2025 17 4683 3872,84 31 5326 4667,17 09/12/2025 44 10142 8189,67 29 3872 3372,51 10/12/2025 23 3064 2335,38 14 876 673,56 11/12/2025 3 224 172,93 2 103 79,62 12/12/2025 5 329 260,27 13 1613 1275,4 15/12/2025 6 2018 1580,5 6 1256 1004,3 16/12/2025 6 1430 1127,7 4 800 641,2 17/12/2025 1 165 130,35 12 1933 1557,8 18/12/2025 12 1005 833,35 5 825 686,81 19/12/2025 16 2144 1774,16 6 916 763,12 22/12/2025 13 1870 1504,6 4 902 738,83 23/12/2025 26 3303 2559,83 11 2358 1856,93 24/12/2025 10 1068 839,23 20 3333 2690,4 29/12/2025 22 2316 1943,59 7 920 798,38 30/12/2025 8 1222 983,34 11 983 807,53 31/12/2025 6 588 531,02 24 3886 3423,95