MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (EuronextGrowth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

Nombre d'actions : 37 267

Solde en espèces : 64 297,59€

Au cours du 2 ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 59 163 titres 205 698,98€ 714 transactions VENTE 58 042 titres 197 657,75€ 549 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

Nombre d'actions : 36 146

Solde en espèces : 72 338,82€

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition:

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250000,00€

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 19 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,2 M€ de chiffre d'affaires en 2019, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur: www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

munic@actus.fr

ç ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 714 59 163 205 698,98 549 58 042 197 657,75 01/07/2021 3 418 1646,92 1 70 277,9 02/07/2021 3 520 2033,2 5 292 1152,32 05/07/2021 2 88 349,36 7 435 1734,52 06/07/2021 2 101 405 3 121 486,42 07/07/2021 3 369 1472,01 1 3 12,03 08/07/2021 9 757 2997,11 0 0 0 09/07/2021 2 250 985 4 347 1368,15 12/07/2021 9 1265 4817,75 5 60 229,97 13/07/2021 0 0 0 4 181 690,99 14/07/2021 0 0 0 4 349 1358,38 15/07/2021 1 100 391 0 0 0 16/07/2021 3 313 1219,2 0 0 0 19/07/2021 13 1054 4034,92 1 20 76,6 20/07/2021 2 140 534,8 4 79 302,96 21/07/2021 1 91 347,62 2 79 303,36 22/07/2021 2 180 689,56 1 190 727,7 23/07/2021 4 327 1241,91 2 230 876,6 26/07/2021 3 80 304 6 506 1956,8 27/07/2021 0 0 0 20 2701 11105,43 28/07/2021 2 210 920,43 12 1781 7984,22 29/07/2021 19 1948 8371,14 12 1101 4834,93 30/07/2021 9 1245 5120,81 11 1158 4905,17 02/08/2021 0 0 0 2 542 2332,28 03/08/2021 0 0 0 2 74 324,12 04/08/2021 5 350 1519 5 1095 4800,48 05/08/2021 2 208 900,2 2 199 863,66 06/08/2021 1 300 1290 1 36 155,88 09/08/2021 3 280 1208,56 6 1147 5029,14 10/08/2021 6 388 1705,34 0 0 0 11/08/2021 6 490 2124,93 1 20 86,8 12/08/2021 3 274 1188,72 2 156 681,39 13/08/2021 2 229 992,6 8 690 3034,21 16/08/2021 0 477 2059,4 0 28 121,24 17/08/2021 0 0 0 1 16 69,28 18/08/2021 3 100 433 0 0 0 19/08/2021 4 401 1730,96 3 107 463,31 20/08/2021 6 287 1238,75 2 226 979,82 23/08/2021 4 146 631,92 0 0 0 24/08/2021 1 116 501,12 0 0 0 25/08/2021 10 891 3841,72 12 1532 6726,86 26/08/2021 7 534 2275,91 2 67 286,76 27/08/2021 1 185 784,4 4 78 331,59 30/08/2021 1 500 2130 0 0 0 31/08/2021 15 1543 6435,08 0 0 0 01/09/2021 1 50 207,5 7 1071 4565,24 02/09/2021 0 200 841,34 0 0 0 03/09/2021 3 160 678,4 0 0 0 06/09/2021 0 0 0 3 150 633 07/09/2021 0 162 676,16 0 20 84,4 08/09/2021 1 5 20,95 4 303 1283,51 09/09/2021 3 95 402,3 3 250 1068 10/09/2021 3 120 512,6 1 50 213,5 13/09/2021 2 210 884,1 0 0 0 14/09/2021 4 398 1673,59 0 0 0 15/09/2021 5 257 1072,15 0 0 0 16/09/2021 1 32 133,12 2 165 690,71 17/09/2021 2 179 749,97 1 12 50,4 20/09/2021 15 1702 6961,69 0 0 0 21/09/2021 9 555 2244,03 2 200 822 22/09/2021 0 0 0 8 386 1575,92 23/09/2021 3 120 494,4 2 204 845,52 24/09/2021 4 106 438,28 0 0 0 27/09/2021 1 4 16,48 8 521 2168,61 28/09/2021 7 1293 5308,67 6 670 2785,93 29/09/2021 5 300 1224,99 6 487 2002,54 30/09/2021 4 322 1323,39 0 0 0 01/10/2021 10 870 3471,3 2 103 408,94 04/10/2021 1 126 492,66 4 125 493,08 05/10/2021 18 1576 6057,51 3 107 409,81 06/10/2021 3 174 657,72 17 1987 7650,94 07/10/2021 7 357 1412,76 1 1 3,95 08/10/2021 16 1223 4665,26 11 1388 5356,43 11/10/2021 16 1096 4039,53 4 402 1507,58 12/10/2021 0 75 265,5 0 141 514,57 13/10/2021 3 80 290 1 15 54,9 14/10/2021 3 200 719 3 142 512,42 15/10/2021 1 75 275,25 12 918 3405,05 18/10/2021 4 210 791,7 5 55 207,9 19/10/2021 13 1464 5304,22 3 43 157,48 20/10/2021 9 466 1699,83 5 1022 3787,84 21/10/2021 5 196 725,08 0 0 0 22/10/2021 11 782 2826,85 0 0 0 25/10/2021 8 438 1568,39 8 544 1952,96 26/10/2021 8 488 1736,94 0 0 0 27/10/2021 12 639 2232,99 6 316 1095,64 28/10/2021 0 60 205,2 0 126 433,96 29/10/2021 0 740 2469,97 0 1015 3270,23 01/11/2021 4 185 604,75 0 0 0 02/11/2021 14 565 1816,87 0 0 0 03/11/2021 4 139 437,35 5 159 503,27 04/11/2021 7 227 713,39 10 887 2832,01 05/11/2021 6 225 716 3 347 1117,83 08/11/2021 12 497 1517,24 7 600 1869,96 09/11/2021 5 159 490,98 3 240 748,25 10/11/2021 8 614 1900,39 8 903 2824,67 11/11/2021 0 195 604,5 0 502 1572,26 12/11/2021 3 60 187,8 7 363 1148,86 15/11/2021 12 846 2633,27 3 300 942 16/11/2021 6 417 1283,23 4 300 936 17/11/2021 5 235 716,05 5 225 691,61 18/11/2021 4 363 1112,56 1 1 3,09 19/11/2021 0 406 1223,6 0 500 1518,7 22/11/2021 10 473 1429,78 5 453 1393,25 23/11/2021 12 662 1957,34 6 238 702,55 24/11/2021 0 0 0 7 194 557,07 25/11/2021 8 533 1545,7 4 1125 3311,66 26/11/2021 4 415 1203,92 3 270 780,3 29/11/2021 8 603 1687,74 5 184 517,9 30/11/2021 6 385 1057,79 2 310 864,9 01/12/2021 1 20 55,8 0 0 0 02/12/2021 11 592 1626,76 5 465 1284,05 03/12/2021 7 231 636,89 2 212 591,1 06/12/2021 3 120 328,8 3 210 577,5 07/12/2021 11 615 1674,03 1 250 685 08/12/2021 11 681 1787,63 10 593 1574,53 09/12/2021 8 331 851,99 6 425 1103,17 10/12/2021 13 1656 4031,53 8 945 2316,29 13/12/2021 8 468 1131,86 5 301 747,26 14/12/2021 7 334 803,87 7 633 1551,36 15/12/2021 8 687 1611,02 1 125 296,25 16/12/2021 10 1698 3735,26 12 1289 2934,8 17/12/2021 0 402 892,44 0 987 2236,44 20/12/2021 10 784 1731,78 6 898 2030,56 21/12/2021 0 574 1244,83 0 200 434 22/12/2021 1 100 216 6 1846 4032,22 23/12/2021 1 560 1209,6 3 354 770,27 24/12/2021 8 476 1128,55 20 4444 11049,56 27/12/2021 4 263 712,31 20 1869 5604,38 28/12/2021 12 1252 3729,08 16 1780 5520,67 29/12/2021 42 3240 9789,66 33 3458 10792,07 30/12/2021 0 525 1563,77 0 1 2,95 31/12/2021 7 590 1720,15 1 1 2,95

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGqfYJuYZGqZm55wastomJdqa5lpkmaZaGqcx5RvlZvGZ26UyWdnmZeaZnBjmmdo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72522-munic_bilan_semestriel_liquidite_31122021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com