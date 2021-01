MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 33 970

Solde en espèces : 77 778,43 €

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 136 594 titres 550 034,01 € 1 142 transactions VENTE 133 908 titres 539 359,91 € 1 112 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 31 284

Solde en espèces : 88 452,53 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 18 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (électronique embarquée, gestion d'énergie, radio & télécom, interfaçage avec bus véhicules, sécurité, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,2 M€ de chiffre d'affaires en 2019, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 - Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

munic@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 142 136 594 550 034,01 1 112 133 908 539 359,91 01/07/2020 1 41 202,95 3 300 1500 02/07/2020 2 12 60 1 60 300 03/07/2020 0 0 0 9 317 1595,43 06/07/2020 3 1073 5610,61 4 318 1682,95 07/07/2020 4 105 526,1 1 30 151,2 08/07/2020 2 70 351,2 1 1 5,06 09/07/2020 6 1190 5884,67 1 100 494 10/07/2020 0 0 0 10 924 4581,56 13/07/2020 6 130 647,4 5 148 738,85 14/07/2020 3 44 219,02 1 70 350 15/07/2020 5 100 497 4 148 738,45 16/07/2020 9 1602 7829,94 6 403 1991,51 17/07/2020 14 836 3935,22 4 177 838,63 20/07/2020 0 0 0 7 231 1088,01 21/07/2020 2 150 702 3 125 591 22/07/2020 2 70 329 2 6 28,2 23/07/2020 0 0 0 3 381 1790,7 24/07/2020 4 271 1264,7 0 0 0 27/07/2020 4 183 837,1 3 637 2918,42 28/07/2020 6 1322 5896,38 3 146 664,3 29/07/2020 5 164 724,42 6 119 528,96 30/07/2020 3 136 598,79 5 563 2494,2 31/07/2020 8 376 1635,6 3 195 848,97 03/08/2020 6 390 1697,01 7 566 2497,08 04/08/2020 0 0 0 3 335 1474 05/08/2020 3 167 733,4 4 119 524,79 06/08/2020 3 170 748,31 1 22 97,02 07/08/2020 0 0 0 5 166 732,24 10/08/2020 4 42 184,8 1 200 880 11/08/2020 11 1184 5128,85 2 87 378,75 12/08/2020 0 0 0 3 181 778,97 13/08/2020 8 434 1850,01 3 185 789,6 14/08/2020 0 0 0 10 750 3183,53 17/08/2020 4 54 231,66 1 10 43 18/08/2020 2 160 686,8 3 244 1052,42 19/08/2020 2 107 460,1 3 352 1515,64 20/08/2020 1 35 150,5 0 0 0 21/08/2020 5 796 3351,16 3 220 932,91 24/08/2020 1 69 294,63 2 65 278,2 25/08/2020 4 315 1342,4 1 200 858 26/08/2020 0 0 0 0 0 0 27/08/2020 0 0 0 6 267 1133,39 28/08/2020 2 83 353,26 0 0 0 31/08/2020 1 22 93,5 9 1105 4706,42 01/09/2020 7 184 786,47 0 0 0 02/09/2020 6 332 1414,15 2 200 854,88 03/09/2020 0 0 0 5 549 2338,74 04/09/2020 4 137 583,62 1 200 854 07/09/2020 3 165 702,31 5 376 1599,73 08/09/2020 3 72 306,72 2 260 1105,39 09/09/2020 11 911 3823,92 4 414 1762,32 10/09/2020 0 0 0 5 520 2194,4 11/09/2020 3 250 1046,25 7 811 3453,56 14/09/2020 4 265 1126,7 3 6 25,74 15/09/2020 3 154 658,47 1 100 430 16/09/2020 8 639 2703,16 2 150 640,5 17/09/2020 7 480 1994,06 6 630 2639,07 18/09/2020 5 311 1282,19 2 110 457,6 21/09/2020 1 100 409 1 300 1230 22/09/2020 2 200 818 0 0 0 23/09/2020 1 99 403,92 4 108 442,15 24/09/2020 9 474 1921,64 1 15 60,9 25/09/2020 13 1921 7520,52 2 150 609 28/09/2020 5 485 1836,02 3 100 387 29/09/2020 7 461 1711,46 0 0 0 30/09/2020 1 100 368 0 0 0 01/10/2020 11 797 2879,96 3 285 1041,96 02/10/2020 3 236 818,92 9 621 2166,3 05/10/2020 12 796 2738,48 0 0 0 06/10/2020 9 577 1959,9 5 487 1650,93 07/10/2020 14 818 2709,54 3 355 1192,34 08/10/2020 13 863 2751,42 14 714 2301,72 09/10/2020 7 431 1360,28 6 413 1307,85 12/10/2020 14 949 2906,6 11 950 2920,78 13/10/2020 7 563 1708,03 5 243 747,37 14/10/2020 3 71 212,98 2 152 454,48 15/10/2020 8 483 1425,62 10 905 2698,62 16/10/2020 7 420 1249,96 5 440 1315,6 19/10/2020 12 691 2005,56 1 15 44,55 20/10/2020 9 655 1851,88 6 209 592,37 21/10/2020 7 270 754,65 3 321 895,59 22/10/2020 3 294 812,18 5 657 1820,15 23/10/2020 8 637 1721,56 9 839 2282,25 26/10/2020 25 4322 11074,69 8 718 1847,06 27/10/2020 12 894 2150,87 6 289 691,55 28/10/2020 23 1428 3135,32 2 129 276,18 29/10/2020 6 460 934,31 1 266 532 30/10/2020 5 495 987,53 11 1576 3174,85 02/11/2020 9 1004 2005,89 5 301 602,03 03/11/2020 0 172 341,76 0 650 1300 04/11/2020 2 135 269,87 5 525 1050 05/11/2020 5 540 1078,76 5 1215 2432,19 06/11/2020 3 338 676 9 692 1397,01 09/11/2020 2 160 327,81 8 1079 2200,19 10/11/2020 21 1750 4735,85 32 4422 13490,64 11/11/2020 30 3349 8243,9 19 2441 6084,19 12/11/2020 14 3032 6966,63 6 1016 2401,01 13/11/2020 7 687 1597,21 5 800 1886 16/11/2020 0 0 0 8 830 1977,23 17/11/2020 0 0 0 6 805 1957,76 18/11/2020 6 726 1756,85 5 465 1137,62 19/11/2020 1 100 238 0 0 0 20/11/2020 4 532 1259,88 4 534 1281,44 23/11/2020 18 2210 5451,41 22 3759 9785,05 24/11/2020 10 2500 5968,75 3 1183 2869,01 25/11/2020 6 904 2165,08 10 1040 2508,48 26/11/2020 6 1311 3145,88 3 1115 2690,61 27/11/2020 6 2258 6226,21 35 6880 19169,06 30/11/2020 9 2064 6603,77 16 1538 4961,28 01/12/2020 25 2159 6824,81 12 1439 4566,09 02/12/2020 12 1195 4456,99 55 9298 36916,78 03/12/2020 26 5457 28366,03 47 5029 26690,41 04/12/2020 52 7169 35923,14 28 2722 14130,45 07/12/2020 27 2645 12366,43 24 2049 9766,76 08/12/2020 15 1904 9378,53 39 5706 28654,96 09/12/2020 24 4741 25866,42 24 4746 26934,97 10/12/2020 24 3418 17833,76 8 468 2471,84 11/12/2020 20 3139 16101,19 21 4114 21439,29 14/12/2020 0 3313 16869,13 0 3261 16823,5 15/12/2020 30 4271 20737,84 14 3155 15508,09 16/12/2020 33 4256 18994,53 19 1708 7635,78 17/12/2020 9 1843 8077,32 9 937 4171,71 18/12/2020 14 920 3942,38 3 300 1308 21/12/2020 0 360 1513,51 0 616 2604,32 22/12/2020 8 1220 5255,64 22 1640 7212,39 23/12/2020 28 6070 25862,45 29 4095 17605,22 24/12/2020 32 4386 18114,18 33 3523 14647,93 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 10 418 1795,6 54 4977 21888,35 29/12/2020 52 7265 33148,02 57 6941 32590,77 30/12/2020 34 5979 27060,95 38 7775 36270,38 31/12/2020 41 3901 17860,34 37 2063 9525,28