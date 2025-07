MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 47 743

Solde en espèces : 33 815,67 €

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 285 609 titres 151 206,20 € 1 911 transactions VENTE 299 909 titres 165 116,66 € 1 788 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 62 043

Solde en espèces : 19 906,84 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 911 285 609 151 206,20 1 788 299 909 165 116,66 02/01/2025 6 444 271,69 29 6964 4304,5 03/01/2025 29 2786 1737 20 5551 3586,9 06/01/2025 25 9956 6089,97 17 6117 3791,37 07/01/2025 7 969 598,25 7 2574 1597,75 08/01/2025 3 1000 627 15 5441 3423,18 09/01/2025 16 2141 1354,77 14 1966 1264,4 10/01/2025 15 2020 1287,73 6 801 515,39 13/01/2025 26 5036 3051,89 3 321 194,73 14/01/2025 21 1411 838,34 6 331 200,39 15/01/2025 6 720 422,38 10 806 481,53 16/01/2025 4 345 207,54 1 50 30 17/01/2025 1 40 23,92 3 250 150,1 20/01/2025 12 1865 1100,36 9 1016 602,27 21/01/2025 0 0 0 15 2616 1583,2 22/01/2025 16 2203 1395,02 44 5851 3764,91 23/01/2025 28 4160 2624,99 28 3465 2204,62 24/01/2025 32 7695 5083 48 8371 5751,16 27/01/2025 9 1447 981,09 14 1951 1340,06 28/01/2025 17 3305 2292,08 21 3817 2724,9 29/01/2025 10 1446 1004,51 9 1823 1279,85 30/01/2025 51 8109 4921,31 35 7476 4761,27 31/01/2025 38 9469 5573,79 11 906 545,74 03/02/2025 26 8535 4718,68 21 2420 1390,09 04/02/2025 12 729 389,19 16 2067 1125,63 05/02/2025 23 2977 1655,17 30 4276 2442,94 06/02/2025 25 2840 1534,42 8 1277 712,39 07/02/2025 9 659 378,75 35 5077 2925,17 10/02/2025 24 3451 1991,23 17 1391 818,46 11/02/2025 19 1929 1115,74 20 4351 2581,26 12/02/2025 24 3146 1811,1 10 1057 613,02 13/02/2025 26 4082 2169,19 8 2232 1190,79 14/02/2025 25 4443 2261,12 8 1225 620,5 17/02/2025 19 1844 920,87 8 998 498,2 18/02/2025 11 1538 748,95 5 638 311,31 19/02/2025 17 1751 850,07 19 2477 1216,8 20/02/2025 25 3538 1696,22 10 1254 602,69 21/02/2025 5 228 106,25 4 684 328,6 24/02/2025 7 1975 933,9 2 320 152 25/02/2025 30 2838 1272,1 13 1567 703,96 26/02/2025 31 5154 2299,1 17 5375 2460,33 27/02/2025 35 3305 1361,59 27 4093 1737,61 28/02/2025 12 1239 587,01 39 7048 3400,97 03/03/2025 21 3177 1549,3 23 4159 2096,17 04/03/2025 19 3075 1462,38 12 1764 856,37 05/03/2025 12 1951 926,76 2 258 125,4 06/03/2025 40 6356 2930,3 41 5420 2573,12 07/03/2025 8 1174 542,9 9 1334 618,65 10/03/2025 18 1726 804,23 27 4587 2191,05 11/03/2025 20 5500 2658,92 15 2154 1116,49 12/03/2025 9 2025 941,01 15 1318 618,9 13/03/2025 12 2119 1000,97 1 100 47,3 14/03/2025 9 1436 658,72 5 546 253 17/03/2025 7 1007 463,01 6 1195 553,62 18/03/2025 23 2812 1251,84 11 745 331,74 19/03/2025 5 521 231,81 4 515 230 20/03/2025 7 815 361,83 8 1304 586,08 21/03/2025 10 1358 604,72 5 299 134,03 24/03/2025 31 4126 1807,26 24 3271 1496,66 25/03/2025 17 1792 752,62 25 5454 2375,3 26/03/2025 81 10138 4281,9 45 3995 1754,07 27/03/2025 20 2834 1152,03 34 3318 1391,88 28/03/2025 20 1587 649,68 21 1794 746,16 31/03/2025 15 1325 547,17 13 1658 704,18 01/04/2025 34 5531 2457,2 72 9683 4523,34 02/04/2025 23 2995 1418,97 6 418 200,74 03/04/2025 29 6922 3634,97 33 7647 4301,69 04/04/2025 38 5971 2656 15 1045 461,35 07/04/2025 16 3180 1206,19 25 4084 1608,42 08/04/2025 15 2858 1174,4 10 1550 649,34 09/04/2025 18 2814 1226,21 31 5677 2519,36 10/04/2025 6 1092 469,98 9 1176 508,73 11/04/2025 7 515 225,81 3 176 77,34 14/04/2025 5 482 212,65 7 698 311,76 15/04/2025 8 1084 469,59 1 100 43,8 16/04/2025 3 400 171,15 0 0 0 17/04/2025 10 1044 436,77 2 61 25,25 22/04/2025 6 707 292,12 5 575 240,37 23/04/2025 4 230 96,04 19 2353 1013,74 24/04/2025 5 533 245,51 20 5390 2575,34 25/04/2025 6 1027 513,49 17 3469 1754,88 28/04/2025 14 2114 1079,52 5 401 204,6 29/04/2025 14 1771 870,32 1 33 15,97 30/04/2025 13 4252 2029,98 36 5500 2816,87 02/05/2025 39 5667 3074,4 40 8273 4645,58 05/05/2025 10 1561 824,57 1 210 113,82 06/05/2025 9 608 332,86 22 5379 3045,32 07/05/2025 13 1512 830,08 4 804 449,55 08/05/2025 2 453 242,32 7 1232 672,05 09/05/2025 3 337 186,98 11 4390 2523,46 12/05/2025 9 1067 609,53 0 0 0 13/05/2025 4 835 467,6 6 1074 609,26 14/05/2025 15 2248 1263,24 11 1794 1024,5 15/05/2025 7 706 399,59 5 1190 679,8 16/05/2025 21 2459 1386,58 16 2554 1453,78 19/05/2025 16 1798 995,82 3 220 123,14 20/05/2025 0 0 0 12 1028 569,21 21/05/2025 21 2327 1242,51 4 590 316,21 22/05/2025 10 728 393,28 2 60 32,3 23/05/2025 16 1341 690,99 2 52 27,06 26/05/2025 16 2109 1058,93 3 620 320,79 27/05/2025 16 1634 793,14 0 0 0 28/05/2025 19 2372 1132,16 14 2494 1205,6 29/05/2025 3 606 285,3 10 806 385,91 30/05/2025 3 465 222,22 27 5904 2898,86 02/06/2025 0 0 0 46 8135 4520,62 03/06/2025 26 7179 4169,56 14 2775 1723 04/06/2025 16 2066 1185,88 18 4822 2888,86 05/06/2025 17 1942 1161,9 5 785 475,79 06/06/2025 12 1552 896,44 10 2329 1355,48 09/06/2025 2 36 21,5 20 3738 2238,69 10/06/2025 6 379 252,57 33 8390 5560,89 11/06/2025 15 1631 1111,2 4 851 600,38 12/06/2025 11 2125 1386,35 6 415 270,08 13/06/2025 16 2624 1631,08 0 0 0 16/06/2025 16 2470 1444,21 4 916 564,16 17/06/2025 2 158 90,31 0 0 0 18/06/2025 2 335 189,84 17 1818 1065,71 19/06/2025 11 855 523,09 8 945 591 20/06/2025 8 899 537,33 4 455 272,68 23/06/2025 6 762 446,68 2 340 200,7 24/06/2025 5 802 477,91 32 8186 5250,5 25/06/2025 15 1009 662,41 3 280 183,65 26/06/2025 2 147 96,14 3 310 203,83 27/06/2025 5 1164 752,06 8 1443 946,46 30/06/2025 11 1497 984,13 6 787 523,98