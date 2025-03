MUFG vise un cours moyen de 3600 dollars pour l'once d'or en 2026

MUFG s'attend par ailleurs à ce que les réserves d'or des Banques centrales restent structurellement plus élevées qu'avant le gel des réserves de la Banque centrale de Russie en 2022.

(AOF) - Le prix de l'or ayant désormais dépassé ses prévisions supérieures au consensus, la banque japonaise vise 3 450 dollars l'once (contre 3 080 dollars auparavant) d'ici la fin de l'année et un prix moyen de 3 600 dollars (contre 3 280 dollars précédemment) pour 2026. Ce scénario haussier repose sur sa conviction qu'une convergence d'incertitudes politiques aux États-Unis continuera de soutenir la demande des investisseurs et sur les craintes concernant la soutenabilité de la dette souveraine américaine.

