Muenchener Ruckvers : soulève résistance 495E, record à 501E information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - Le réassureur Muenchener Ruckversicherung, à l'image de Scor semble bénéficier de 1ers rapports faisant état de destructions moins colossales qu'attendu après le passage de 'Milton' et le titre soulève la résistance des 495E des 3 puis 27 et 28 septembre.

L'assureur inscrit un nouveau record à 501E et la dernière oscillation entre 464E et 495E induit un potentiel vers 526/530E.





Valeurs associées MUENCHENER RUECKV 494,00 EUR XETRA +2,94%