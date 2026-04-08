MTU se positionne sur la propulsion de drones avec une acquisition ciblée
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 15:28
Cette opération s'inscrit dans une stratégie de diversification vers les activités de défense, qui représentent aujourd'hui moins de 10% des revenus de MTU. Le groupe entend accélérer le développement de cette branche en s'appuyant sur l'expertise industrielle d'AeroDesignWorks, notamment pour augmenter les capacités de production et concevoir des moteurs plus performants adaptés aux nouveaux systèmes militaires.
Historiquement centré sur les moteurs d'avions et d'hélicoptères militaires, MTU anticipe l'évolution vers des architectures combinant appareils pilotés et drones. Cette acquisition lui permet d'élargir son offre à des solutions thermiques, en complément de ses activités existantes dans les moteurs électriques, dans un contexte de hausse des investissements européens dans les technologies de défense autonome.
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