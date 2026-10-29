MTU Aero : les marges déçoivent, le titre chute

(Zonebourse.com) - Le groupe a enregistré une progression de ses résultats ajustés au 3e trimestre 2026, soutenue notamment par ses activités de maintenance. En revanche, l'EBIT ajusté ressort sous les attentes, en raison d'une contraction des marges. Des éléments que le marché apprécie peu : le titre recule de 3,5% à Francfort, autour des 320 euros.

Le résultat net ajusté de MTU Aero Engines a progressé de 3,3% au troisième trimestre 2026, à 249 millions d'euros, laissant apparaître un BPA ajusté de 4,57 euros ( 2,5%).

En données publiées, le résultat net a reculé de 9,2%, à 227 MEUR, faisant toutefois légèrement mieux que le consensus (218 MEUR).

De son côté, le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 13,6%, à 2,43 milliards d'euros (le consensus tablait sur 2,37 MdsEUR). Dans le détail, l'activité de maintenance des moteurs commerciaux (MRO) a progressé de 14,3%, à 1 717 MEUR, tandis que les activités de première monte (OEM) ont progressé de 14,9%, à 742 MEUR.

L'EBIT ajusté déçoit

En revanche, l'EBIT ajusté est ressorti à 349 MEUR, en hausse de 2,9% mais sous les attentes du marché qui visait 362 MEUR. La marge opérationnelle ajustée s'est en effet contractée, passant de 15,8% à 14,4%.

Enfin, le free cash flow s'est établi à 172 MEUR au troisième trimestre ( 156,7%).

"MTU a une nouvelle fois réalisé une solide performance et poursuit sa trajectoire de succès", a déclaré Johannes Bussmann, directeur général du groupe. Il a notamment souligné la vigueur persistante de la demande pour les produits et services de l'entreprise.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, MTU Aero Engines relève la borne basse de sa prévision de chiffre d'affaires, désormais attendu entre 9,5 et 9,7 MdsEUR, contre 9,2 à 9,7 MdsEUR précédemment. Le groupe relève également son objectif de taux de conversion de trésorerie, désormais compris entre 55% et 60%, contre 50% à 60% auparavant.

Il confirme en revanche sa prévision d'EBIT ajusté entre 1,35 et 1,45 MdEUR, avec un résultat net ajusté attendu en ligne avec l'évolution de cet indicateur.

Les analystes pointent le repli des marges

Réagissant à cette publication, Jefferies réitère son conseil "achat" sur MTU Aero Engines, avec un objectif de cours inchangé à 460 EUR. L'analyste en charge du dossier, Chloé Lemarie, s'interroge notamment sur l'absence de relèvement des prévisions de résultat opérationnel annuel, alors même que les nouvelles perspectives commerciales suggèrent une amélioration du mix d'activités. L'évolution des marges du programme GTF constitue également un point de vigilance.

De son côté, Berenberg maintient son conseil "conserver", avec un objectif de cours inchangé à 390 EUR. Le bureau d'études estime que le relèvement des prévisions de génération de trésorerie est positif, mais qu'il doit être relativisé par la dégradation de la rentabilité de l'activité OEM. Celle-ci pâtit notamment d'une proportion plus faible de moteurs de rechange dans les ventes, entraînant une contraction de 6,2 points de la marge opérationnelle sur un an, à 28,6%. L'analyste souligne aussi le manque de visibilité sur l'évolution de cette rentabilité au quatrième trimestre et en 2027.

Enfin, Bernstein confirme sa note de "surperformance" et son objectif de cours de 450 EUR. Sans surprise, l'analyste identifie lui aussi la contraction des marges OEM comme le principal point négatif. Il l'attribue à une proportion accrue de moteurs neufs, au poids plus important des activités militaires et à la diminution des livraisons de moteurs de rechange, particulièrement rentables. Selon Bernstein, cette normalisation des marges est toutefois inévitable à mesure que les difficultés du moteur GTF se résorbent.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.