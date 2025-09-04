 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MTU Aero dans le rouge sur une dégradation de broker
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 14:03

(Zonebourse.com) - MTU Aero Engines recule de 2% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance favorable à Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 485 à 400 euros.

'Nous avons un certain nombre de préoccupations de faible niveau, notamment le risque de retournement de cycle, qui ont réduit notre conviction', explique le broker, voyant le rapport risque-rendement 'équilibré' sur le titre du motoriste aéronautique allemand.

Valeurs associées

MTU AERO ENGINES
365,700 EUR XETRA -3,51%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

