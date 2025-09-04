MTU Aero dans le rouge sur une dégradation de broker
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 14:03
'Nous avons un certain nombre de préoccupations de faible niveau, notamment le risque de retournement de cycle, qui ont réduit notre conviction', explique le broker, voyant le rapport risque-rendement 'équilibré' sur le titre du motoriste aéronautique allemand.
Valeurs associées
|365,700 EUR
|XETRA
|-3,51%
